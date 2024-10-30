Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var - Son Dakika
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Politika

Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Özer'in terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada "Özer'in terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 tekil kişi ve terör örgütü yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi" ifadelerine yer verildi.

30.10.2024 09:24  Güncelleme: 09:35
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alınırken konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da yazılı bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı" belirtildi.

"694 TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU İLE GÖRÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ"

Başsavcılık açıklaması şu şekilde; "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli AHMET ÖZER'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından;

"ARAMA İŞLEMLERİ HALEN DEVAM ETMEKTEDİR"

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir."

Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var

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Son Dakika Politika Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • Yusuf Çarman:
    Chp bu ülke için milli güvenlik sorunudur 379 145 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    Ya devlet başa ya kuzgun leşe 288 55 Yanıtla
  • Murat:
    CHP'li ve DEM derhal kapatılmalı 242 91 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    iddia doğru ise vahim başka aday mı bulamadınız yazık kazanmak için her yol mübah değil. 239 57 Yanıtla
  • veysel özger:
    VATAN HAINI BUNLAR BUNLARIN KÖKÜNÜ YAKINDA ÇÜRÜTECEGİZ İSTİKBAL GÖKLERDEDİR.. 207 73 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Troller toplanın makarna dağıtıcez 95 167 Yanıtla
  • TTOPRAK 54:
    Atın içerı çıkmasın bıdaha 159 53 Yanıtla
  • Serkan Budak:
    peki 14 kez remzi kartal ile görüşmüş ise niye remzi kartalı yakalayamadınız 113 86 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    teröristi başkan seçerseniz bunlar olur işte 150 46 Yanıtla
  • Osman A:
    Derhal görevden alınmalı bu herif.Daha altından neler çıkar Allah bilir. 128 40 Yanıtla
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