CHP'li Eski Başkan Mehmet Oktay, Disiplin Soruşturmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Politika

CHP'li Eski Başkan Mehmet Oktay, Disiplin Soruşturmasına Tepki Gösterdi

CHP\'li Eski Başkan Mehmet Oktay, Disiplin Soruşturmasına Tepki Gösterdi

Marmaris Belediyesi'nin eski CHP'li Başkanı Mehmet Oktay, Sinpaş Kızılbük Resort Otel'in imar ruhsatı ile ilgili başlatılan disiplin soruşturmasına itiraz etti. Oktay, haklarını saklı tuttuğunu ve yasalara uygun hareket ettiğini savunarak, siyasi bir operasyona maruz kaldığını ileri sürdü.

02.04.2025 10:42  Güncelleme: 10:44
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Marmaris Belediyesi'nin 2019-2024 dönemi CHP'li Belediye Başkanı olan ve imar izni 1987 yılından bu yana devam eden Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk İnşaatı'nın ruhsat yenileme evraklarını imzaladığı gerekçesiyle partisi CHP tarafından disiplin soruşturması başlatılan Mehmet Oktay, CHP'de örneği olmayan bir olayla karşı karşıya kaldığını belirtti. Yasal haklarını saklı tuttuğunu belirten Oktay, "Ben görev süremde sadece adil ve eşit davrandım. Bu yatırımın muhafazakar kesime hitap eden bir yatırım olması nedeniyle bana böyle davrandıklarını düşünüyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında görev yaptığı süre içerisinde "Ne yaptıysam CHP Genel Merkezi'nin bilgisi ve onayı dahilinde yaptım" diyerek partisi CHP'nin kendisi hakkında açtığı disiplin soruşturmasının şaşkınlığını yaşadığını belirten Marmaris Belediyesi'nin geçen dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı için hem yerel mahkemenin hem de bölge idare mahkmesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesini de "Bu sürpriz değil beklenen bir karardı" diye konuştu. Oktay, gerek yasalara gerekse parti tüzüğüne aykırı bir davranışı olmamasına rağmen partisi CHP'nin kendisi hakkında başlattığı disiplin soruşturmasının şaşkınlığını yaşadığını kaydetti.

"CHP'de ilk benim başıma geldi"

Atadan CHP'li bir siyasetçi olmasına karşın mevcut CHP yönetimi tarafından kendisine karşı yapılan bu uygulamanın ilk defa kendi başına geldiğini ileri süren Mehmet Oktay, 'siyasi operasyon ve itibar suikasti' olarak adlandırdığı süreçle ilgili yaptığı açıklamada "Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı 1986-1987 yıllarında başlamış. ve ruhsatı da o yıllara dayanıyor. Belediye yönetimi olarak görev süremde yasalar neyi emrediyorsa onu yaptık. Bu olay, normal şartlarda doğrudan parti tüzüğü ile bağlantılı bir şey değil. Kamu yönetimi ile ilgili idari uygulama. Ben kamu yönetimi ile ilgili idari bir suç işlemedim. Partiler kendi tüzüğü ile idare edilir ben bir parti suçu da işlemedim. Geçtiğimiz haftaki açıklamalarımın ardından Seyit Torun Bey'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama dışında kimse arayıp sormadı. Niye bu kadar saldırıyorlar diye düşünüyorum. Hiçbir kusurumuz, yasalara aykırı bir uygulamamız yokken niçin bu denli saldırılıyor. Bu yatırım muhafazakar kitleye dönük bir yatırım olmasından kaynaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

"Süreç tamamlansın ben de hukuki hakkımı arayacağım"

Yaşadıklarından dolayı yaklaşık 40 yıllık partisi CHP'de yaşananları uzaktan izlediğini belirten Marmaris Belediyesi eski başkanı Mehmet Oktay, "CHP'de bugüne kadar benim başıma gelen olay gibi olay yaşayan sanırım yoktur. Yönetimde adalet her şeyin başında gelir. Yatırımcı da adalet ister. Türkiye'de insanlar sürekli bölünmeye çalışılıyor. Gerçek CHP'li bir yönetici herkese eşit mesafededir. Burasının muhafazakar kesime yönelik bir yatırım olması bir takım çevrelerin tepkisini çekmiş olabilir. Sonuç itibariyle baktığınızda Marmaris bir turizm destinasyonu ve bir destinasyonda pazar çeşitliliği farklı olursa o oranda o bölgenin turizm hacmi daha büyük olur. Bu da bir yerde bu yatırımda bir arz çeşididir. Dolayısıyla bölgeye de katkısı olacak bir yatırımdır. Ben bu görüşe sahibim" diyerek sürecin tamamlanmasını beklediğini hukuki haklarını saklı tuttuğunu kaydetti.

"Mahkeme kararları haklılığımızı gösterdi"

Ruhsatı ve inşaat çalışması 1986-87 yıllarına dayanan Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatı ile ilgili üst üste hem Muğla'daki yerel mahkemenin hem de İzmir Bölge İdare Mahkemesi'nin projenin hukuka uygun olduğu yönündeki kararlarının aslında kendi haklılığını ortaya koyduğunu belirten eski Başkan Mehmet Oktay, 'Gayri yasal bir şeyim yok. Bunu mahkeme kararları da göstermiştir. Bizler göreve başladığımız günden beri yasalar neyi uygun görüyorsa o yönde hareket ettik. Benim için mahkemenin verdiği kararlar da sürpriz bir karar değil. Burada bana göre markanın da büyüklüğünden kaynaklı proje maniple edilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda partim tarafından hakkımda başlatılan disiplin soruşturmasından olumsuz bir sonuç çıkmasını beklemiyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'li Eski Başkan Mehmet Oktay, Disiplin Soruşturmasına Tepki Gösterdi - Son Dakika

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