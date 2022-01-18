CHP'li Gaytancıoğlu, Edirne'deki yatırımlara bütçeden yeterli pay ayrılmadığını savundu - Son Dakika

? CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne'de devam eden projelere, 2022 yılı bütçesinden yeterli payın ayrılmadığını öne sürdü.

Gaytancıoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Edirne ekonomisinin, tarım, kültür, turizm ve ticarete dayalı devam etse de devlet yatırımlarından çok az pay alan bir yapıya sahip olduğunu savundu.

Edirne'nin çok önemli yatırımlarına bütçeden yeterince pay verilmediğini ileri süren Gaytancıoğlu, Uzunköprü Çakmak Barajı'na bir miktar kaynak ayrıldığını ancak bu şekilde giderse barajın 2040 yılında biteceğini ifade etti.

Çömlekköy ve Karaağaç barajları için sadece biner lira ayrıldığını, bunun kendilerini son derece üzdüğünü belirten Gaytancıoğlu, "Bu payı ayırmak, bu projeleri yapmamak demek. Bunun dışında hiç para ayrılmayan projeler de var." diye konuştu.

Gaytancıoğlu, Hamzadere Barajı ve Meriç Taşkın Projesi'ne az kaynak aktarıldığını öne sürerek, "Olan üç kuruş parayı da beşli çeteye veriyorlar. Katar'ın gazına pazar bulsunlar diye Saros Körfezi'ni katlediyorlar. Doğayı katleden projeye 430 milyonu bulabiliyorlar. AKP'liler, yalancı müjdelerle gündemi oyalıyorlar. Gerçekler, bütçenin derinliklerini incelediğimizde ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.?