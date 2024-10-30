CHP’li Gürer: Çiftçiye 800 Milyar Lira Destek Verilmedi - Son Dakika
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Politika

CHP’li Gürer: Çiftçiye 800 Milyar Lira Destek Verilmedi

CHP’li Gürer: Çiftçiye 800 Milyar Lira Destek Verilmedi

Gürer, tarımsal desteklerin yetersizliğine dikkat çekerek, hayvancılığın sürdürülebilirliğini vurguladı.

30.10.2024 12:16
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Son iki yılda çiftçiye verilmesi gereken yaklaşık 800 milyar liralık tarımsal destek verilmedi." dedi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, et fiyatlarının girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle sürekli yükseldiğini anlattı.

Girdi fiyatlarındaki artışın devam etmesi durumunda bu yükselişin süreceğine dikkati çeken Gürer, Türkiye'de mera hayvancılığının bittiğini savundu. Gürer, "Şu an hayvanlar kapalı olarak beslenmek durumunda. Üreticiler 12 ay boyunca her gün bir hayvana en az 10-12 kilo arasında yem vermek zorunda. Bu da doğal bir maliyet artışı demek. Bu işi yapanlar, gece gündüz demeden çalışıyor. Bunlar para kazanmadıkları takdirde süt inekleri dahil hayvanlarını kesime gönderiyor. Hayvancılıkta bir planlama, öngörü ve sürdürülebilirlik olmazsa ithal hayvanla bu sorun çözülmez; fiyatlar artmaya devam eder." ifadesini kullandı.

Emeklilerin ve dar gelirlilerin ucuz et kuyruğuna girdiğini, ancak piyasaya sürülen etin yeterli olmadığını söyleyen Gürer, kamunun bu soruna çözüm getirmesini istedi.

2025 yılı bütçesinde tarıma ayrılan tutarları sıralayan Gürer, "Bu yıl için verilecek tarımsal destek 135 milyar lira olarak açıklandı. Geçen yıl bu rakam 91 milyar liraydı. Ancak bu artış verilmesi gereken desteği ifade etmiyor. Çünkü yasal olarak milli gelirin yüzde 1'inin tarımsal destek olarak verilmesi gerekir. Bu yılki milli gelirin yüzde 1'i 615 milyar lira ediyor. Geçen yılki milli gelirin yüzde 1'i ise 411 milyar liraydı. Son iki yılda çiftçiye verilmesi gereken yaklaşık 800 milyar liralık tarımsal destek verilmedi. Dolayısıyla çiftçilik ve besicilik yapan vatandaşlarımıza yeterli destek verilmiyor. Beklenen fiyatlar oluşmadığı için çiftçinin ürettiği ürünler tarlasında kaldı. Bu da milli servet ve milli kayıptır." diye konuştu.

CHP'li Gürer, et ve gıda fiyatlarının düşmesi için çiftçiye, girdiler için destek verilmesi gerektiğini de belirtti.

Kaynak: AA

Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP’li Gürer: Çiftçiye 800 Milyar Lira Destek Verilmedi - Son Dakika

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