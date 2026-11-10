CHP'li Gürer, tarım sorunlarının Atatürk'ün politikalarıyla çözüleceğini söyledi - Son Dakika
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CHP'li Gürer, tarım sorunlarının Atatürk'ün politikalarıyla çözüleceğini söyledi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'teki basın toplantısında Atatürk'ü ölümünün 88. yılında andı. Gürer, Atatürk'ün tarım politikalarına uygun politikalar geliştirilmesi halinde Türkiye'nin tarımdaki sorunlardan arınacağını savundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, " Mustafa Kemal Atatürk'ün tarım politikaları irdelenir, incelenir ve buna uygun politikalar geliştirilirse Türkiye tarımda yaşadığı sorunlardan arınır." dedi.

Gürer, Meclis'teki basın toplantısında, ölümünün 88. yılında Atatürk'ü andı.

Atatürk'ün 1937'deki "milli ekonominin temelinin tarım olduğuna" yönelik konuşmasını hatırlatan Gürer, geçen yüzyılda neredeyse aynı konuların tekrar tekrar gündeme geldiğini belirtti.

Planlı ve öngörülebilir tarım ile katma değerli ürün üretiminin önemini vurgulayan Gürer, Cumhuriyet'in ilk yıllarında üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik önemli tesis ve fabrikaların özelleştirilmesi nedeniyle tarımın bugün "sorunlu hale dönüştüğünü" savundu.

Atatürk'ün tarım politikalarından uzaklaşılmasıyla ülkenin rafta pahalı ürün, tarlada düşük alım fiyatı ve gıda güvenliğinde sorunlu bir sürece evrildiğini söyleyen Gürer, "Mustafa Kemal Atatürk'ün tarım politikaları irdelenir, incelenir ve buna uygun politikalar geliştirilirse Türkiye tarımda yaşadığı sorunlardan arınır." diye konuştu.

Kaynak: AA
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