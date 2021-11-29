CHP'li kadın milletvekillerinden "siyasette eşit temsiliyet" kanun teklifine destek çağrısı - Son Dakika

CHP'li kadın milletvekilleri, siyasette eşit temsiliyet için verdikleri kanun teklifine diğer siyasi partilerden destek istedi.

CHP'li kadın milletvekilleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadınların siyasette eşit temsiliyetini öngören kanun teklifine destek sağlanması amacıyla tüm siyasi partilere gönderilmek üzere bir çağrı mektubu hazırlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre mektupta, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yaklaşırken, kadınların karar mekanizmalarında eşit katılımının sağlanamamış olması ülkemiz demokrasisi adına büyük bir eksikliktir. Demokrasinin temel unsurlarından olan eşit temsilin yaşama geçirilememesi, kadın erkek eşitsizliği sorunu olmanın ötesinde, aynı zamanda bir demokrasi sorunudur." ifadelerine yer verildi.

Yasa teklifi hazırlanırken 306 kadın örgütünün talep ve önerilerinin değerlendirildiği ifade edilen mektupta, şöyle denildi:

"Yasa teklifini, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümü olan 5 Aralık tarihi vesilesiyle, 30 Kasım Salı günü TBMM İçtüzüğünün 37. maddesi uyarınca, Genel Kurul gündemine getireceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir demokrasi anlayışının yerleşmesiyle kadın politikaları konusunda daha güçlü bir iradenin hayata geçirilmesi için yasa teklifimize bu çağrı mektubu ile desteğinizi istiyoruz. Kadınlar ile erkeklerin, temel insan hakları boyutunda eşitlikçi anlayışla özgür bireyler olarak yaşayabilecekleri Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek adına, bu tarihi sorumluluktan kaçmayacağınıza yürekten inanıyoruz."