CHP'li Kasap, ön ödemeli doğal gaz aboneliğinde uygulanan "TL düzeltme" sisteminin iptalini istedi - Son Dakika

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, ön ödemeli doğal gaz aboneliğinde uygulanan "TL düzeltme" sisteminin iptal edilmesini istedi.

Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilk iki maddesinin iptal edilmesi için Danıştay'a açtığı davaya müdahil olduğunu belirtti.

Ankara, İstanbul ve Kütahya'da ön ödemeli sayaçların da kullanıldığını dile getiren Kasap, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), ön ödemeli sayaç abonelerinin peşin tutarla aldığı doğal gaza, fiyat artışlarını alacak olarak yansıtarak vatandaştan tahsil ettiğini söyledi.

Bu uygulamanın "Türk Lirası Düzeltme" işlemi olarak anıldığını aktaran Kasap, "Bu durum, parasını peşin ödeyip arabanızın deposuna doldurduğunuz benzine, daha sonra gelen zamların, bir sonraki akaryakıt alışverişiniz sırasında yansıtılmasına benziyor. Kartlı sayaç abonesi peşin aldığı doğal gaza, alışveriş sonrası gelen bütün zamları ödemek zorunda bırakılıyor. Bu hilelidir, iyi niyetli değildir. Bu düzenlemenin iptal edilmesi gerekir." diye konuştu.