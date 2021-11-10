CHP'li Kaya: "Ara tatiller okulların küçük tamir ve tadilatları için kullanılmalıdır" - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Ara tatiller okulların küçük tamir ve tadilatları için kullanılmalıdır. Ödeneksizlikten inşaatları tamamlanmayan okullar bir an önce tamamlanmalıdır." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefatının 83'üncü yılında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Okullarda gelecek hafta ara tatil olacağını anımsatan Kaya, "Pandemide yüz yüze eğitimin çok zorlu geçtiğinin hepimiz farkındayız. Bu zorluğa okullarımızın fiziki koşullarının yetersizlikleri eklenince durum daha da ağırlaştı. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e hatırlatmak isterim. Okullar ara tatile girdiğinde Milli Eğitim Bakanlığı da tatile girmesin. Öğrenci ve öğretmenler dinlenirken, Bakanlığın da eksikleri gidermesi için bu zamanı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Okullarda tadilat ve tamirat ne yazık ki devam ediyor." diye konuştu.

Birçok okulda hala eksikliklerin tamamlanmadığı, tamir ve tadilat işlerinin devam ettiğini anlatan Kaya, "Ara tatiller okulların küçük tamir ve tadilatları için kullanılmalıdır. Ödeneksizlikten inşaatları tamamlanmayan okullar bir an önce tamamlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin ve velilerin en büyük derdinin yaz saati uygulaması olduğunu savunan Kaya, bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.