Üye Girişi
CHP'li Kaya: "Ara tatiller okulların küçük tamir ve tadilatları için kullanılmalıdır" - Son Dakika

CHP'li Kaya: "Ara tatiller okulların küçük tamir ve tadilatları için kullanılmalıdır"

10.11.2021 16:32
CHP'li Kaya:

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Ara tatiller okulların küçük tamir ve tadilatları için kullanılmalıdır.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Ara tatiller okulların küçük tamir ve tadilatları için kullanılmalıdır. Ödeneksizlikten inşaatları tamamlanmayan okullar bir an önce tamamlanmalıdır." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefatının 83'üncü yılında Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Okullarda gelecek hafta ara tatil olacağını anımsatan Kaya, "Pandemide yüz yüze eğitimin çok zorlu geçtiğinin hepimiz farkındayız. Bu zorluğa okullarımızın fiziki koşullarının yetersizlikleri eklenince durum daha da ağırlaştı. Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'e hatırlatmak isterim. Okullar ara tatile girdiğinde Milli Eğitim Bakanlığı da tatile girmesin. Öğrenci ve öğretmenler dinlenirken, Bakanlığın da eksikleri gidermesi için bu zamanı iyi değerlendirmesi gerekiyor. Okullarda tadilat ve tamirat ne yazık ki devam ediyor." diye konuştu.

Birçok okulda hala eksikliklerin tamamlanmadığı, tamir ve tadilat işlerinin devam ettiğini anlatan Kaya, "Ara tatiller okulların küçük tamir ve tadilatları için kullanılmalıdır. Ödeneksizlikten inşaatları tamamlanmayan okullar bir an önce tamamlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin ve velilerin en büyük derdinin yaz saati uygulaması olduğunu savunan Kaya, bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, okullar, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Kaya: 'Ara tatiller okulların küçük tamir ve tadilatları için kullanılmalıdır' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi 16:22 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi 16:09 Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü 16:02 Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde! 15:58 Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde! Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü 15:26 Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı 15:19 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı
DSÖ 14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek 13:57 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek

Son Dakika Haberleri
16:21 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi
16:12 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı
16:09 Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi
16:06 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler
16:02 Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
15:57 Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde!
15:52 Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek?
15:50 Sadakatsiz, Ada Masalı, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 10.11.2021
15:25 Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü
15:19 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı
Iğdır'da kazı yapan işçilerin kazmasına takılan hayvan merak uyandırdı! Iğdır'da kazı yapan işçilerin kazmasına takılan hayvan merak uyandırdı!         
16:32
72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı         
16:13
30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler         
16:07
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu         
16:02
Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek? Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek?         
15:52
Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu         
15:22
Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!         
14:51
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''         
14:31
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi         
13:45
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü         
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 16:37:21. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Kaya: "Ara tatiller okulların küçük tamir ve tadilatları için kullanılmalıdır" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement