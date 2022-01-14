CHP'li Kaya'dan Milli Eğitim Bakanı Özer'e "atanamayan öğretmenler" tepkisi - Son Dakika

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesine ilişkin, "Mülakat mağdurlarının ailelerinin yüreklerine zincir vurduğu yetmiyormuş gibi Milli Eğitim Bakanlığı kapılarına da zincir vuruldu." dedi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Milli Eğitim Bakanı Özer'den atanamayan öğretmenlerin sorunlarını görüşmek üzere istediği randevu talebi ve ardından yaşananlara değindi.

Bakan Özer'in katıldığı bir televizyon programında "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dilin, randevu vermeye uygun bir dil olmadığı" yönünde açıklamada bulunduğunu iddia eden Kaya, "Senin Şanlıurfa'da milyonların gözü önünde okul müdürünü, milli eğitim müdürünü ve öğretmenleri azarladığın gibi bir dil mi kullansaydı? Biz CHP olarak asla böyle bir dili kullanmayız. Çünkü biz eğitime, eğitimciye, öğretmene ve öğrenciye her zaman değer vermişizdir." diye konuştu.

KPSS'den yüksek puan almalarına karşın mülakatta elenen öğretmen adayları olduğunu ve bunun nedenini bilmediklerini belirten Kaya, mülakat mağduru öğretmen adaylarının sorunlarının ayyuka çıktığını söyledi. Bu sorunun nedenini ve çözüm yollarını istişare için Bakan Özer'den randevu talebinde bulunduklarının altını çizen Kaya, şunları kaydetti:

"Mülakatta elendiklerini öğrenen öğretmenlerimizi Genel Başkan'ımız ile görüştürdüm. Bunun üzerine Genel Başkan'ımızın özel kalemi tarafından Milli Eğitim Bakanlığından randevu talep edildi. Mağdur 12 öğretmeni dinleyen Genel Başkan'ımız evine gittiğinde uyku tutmamış. Randevu talebine yanıt gelmeyince de 'Yarın saat 13.00'te Milli Eğitim Bakanlığı önünde olacağım' şeklinde bir tweet atıyor. Bir randevu talebi için ne yapmamız gerekiyor? Güvercinle ulak mı göndermemiz gerekiyor? Osmanlı dönemindeki gibi saraya ulak mı yollamamız gerekiyor? Mülakat mağdurlarının ailelerinin yüreklerine zincir vurduğu yetmiyormuş gibi Milli Eğitim Bakanlığı kapılarına da zincir vuruldu. Zincirle yetinmedi paslı bir kilidi de kendi vicdanlarına vurdular."