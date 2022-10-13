CHP'li Kaya, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için kanun teklifi verdi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Kaya, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için kanun teklifi verdi

13.10.2022 16:22
CHP'li Kaya, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için kanun teklifi verdi

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, elektrik, benzin, mazot ve doğal gaz fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, elektrik, benzin, mazot ve doğal gaz fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Kaya'nın, vatandaşların enflasyona karşı korunması için hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde yüksek enflasyonun toplumun her kesimini olumsuz etkilediği belirtildi.

Gerekçede, maliyeti 24 lira olan suyun metreküpünün belediye tarafından 13 liraya satıldığı ancak yüzde 50 indirim kararıyla metreküp fiyatının 6,5 liraya indirildiği kaydedildi.

Gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve tüm belediyelerimizde suyun fiyatının düşürülmesi maliyetin düşmesine bağlıdır. Maliyeti düşürmek için de elektrik, benzin, mazot ve doğal gazın fiyatının düşürülmesi gerekir.

TBMM'nin de vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmemek için önleyici tedbirler alma sorumluluğu vardır. Elektrik, benzin, mazot ve doğal gaz fiyatlarına yüzde 50 indirim yapılarak vatandaşın yüksek enflasyon karşısında korunması gerekmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesinde maliyet fiyatının yarısı fiyatına satılan suyun fiyatını çoğunluk oylarıyla yüzde 50 indiren, başta Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Haraket Partisi olmak üzere, TBMM'de grubu bulunan tüm partilerin 'Vatandaşın Enflasyona Karşı Korunması İçin Elektrik, Benzin, Mazot ve Doğalgaz Fiyatlarının Yüzde 50 İndirilmesi Hakkında Kanun Teklifi'mize destek vererek kanunlaştırması gerekir."

YORUMLAR
500
'Sansür Yasası' TBMM'de. 'Sansür Yasası' TBMM'de. Numan Kurtulmuş: 'CHP olmak üzere parlamentoda bulunan partiler samimiyet sınavından geçeceklerdir' Numan Kurtulmuş: 'CHP olmak üzere parlamentoda bulunan partiler samimiyet sınavından geçeceklerdir' CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kaya, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için kanun teklifi verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:39 Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi
21:32 Lübnan ile İsrail deniz sınırı konusunda anlaşma sağladı
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:03 Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 22:32:57. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Kaya, elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarının yüzde 50 indirilmesi için kanun teklifi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement