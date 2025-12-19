CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Haberin Videosunu İzleyin
CHP Arnavutköy\'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP\'den istifa etti
19.12.2025 16:45  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP Arnavutköy\'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP\'den istifa etti
Haber Videosu

Arnavutköy Belediyesi'nde CHP'li meclis üyeleri Ercan Duman ve Mutlu Nak, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Belediyede CHP'nin üye sayısı 11'e düşerken, 100 CHP'linin de partiden istifa ettiği öğrenildi. İki üye, yaşanan siyasi çatışmalardan dolayı bu kararı aldıklarını belirttiler.

Arnavutköy Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) meclis üyeleri Ercan Duman ve Mutlu Nak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Ercan Duman ve Mutlu Nak, "Bundan sonraki süreçte Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olarak; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yalnızca Arnavutköy'ün ve hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek çalışmalarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğiz" dedi.

ARNAVUTKÖY'DE 2 CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

Arnavutköy Belediyesi'nde CHP meclis üyeleri Ercan Duman ve Mutlu Nak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Arnavutköy Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısına partililer katıldı. Ercan Duman ve Mutlu Nak CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiklerini belirtti.

"YOLSUZLUĞA SAHİL ÇIKILDIĞI ALGISI BİZİ DERİNDEN YARALADI"

Meclis üyeleri yaptıkları ortak açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün burada, uzun bir muhasebe ve vicdani değerlendirme sonucunda aldığımız önemli bir kararı kamuoyuyla paylaşmak üzere bulunuyoruz. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde yaşanan; kavga ve kaos ortamı, tek adamcı anlayış, yolsuzluk soruşturmalarına konu olan iddianamelerin itibarsızlaştırılması ve suça sahip çıkıldığı yönünde oluşan algı bizleri derinden yaralamıştır. Siyasi anlayışımızın; çatışmadan, kişisel hesaplardan ve güç mücadelelerinden değil; hizmetten, şeffaflıktan ve millet iradesine saygıdan yana olması gerektiğine inanıyoruz.

"TEK ADAMCILIKTAN DEĞİL LİYAKATTEN YANAYIZ"

Bizler kaostan değil huzurdan; kavgadan değil ortak akıldan; tek adamcılıktan değil istişareden ve liyakatten yanayız. Bu değerlerin, siyasetimizin temelini oluşturması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, CHP Arnavutköy İlçe Başkanlığı tarafından gerçek dışı iddialar, yalan ve iftiralar üzerine kurulan siyasi algı operasyonları, siyasetin ahlakına ve temsil sorumluluğuna yakışmamaktadır. Bu yaklaşımın ne Arnavutköy'e ne de demokrasi kültürümüze bir katkı sunmadığını üzülerek görmekteyiz.

Bu anlayışla; Arnavutköy'de yürüttüğü çalışmalarla, dürüstlüğüyle ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla takdir ettiğimiz Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu ile birlikte yol yürüme kararı aldık. İlçemize daha fazla hizmet edebilmek ve sorumluluğunu taşıdığımız hemşehrilerimize karşı görevimizi en doğru şekilde yerine getirebilmek adına bu adımı atmayı gerekli gördük.

Bundan sonraki süreçte de Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi olarak; ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, yalnızca Arnavutköy'ün ve hemşehrilerimizin menfaatini gözeterek çalışmalarımıza Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında devam edeceğiz. Bu kararın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, kamuoyuna saygılarımızı sunuyoruz"

10 CHP'Lİ DE İSTİFA ETTİ

Açıklamanın ardından partililer, meclis üyelerini tebrik ederek hatıra fotoğrafları çektirdi. Yapılan bu değişiklikle birlikte Arnavutköy Belediyesi Meclisi'nde AK Parti'li meclis üyesi sayısı 22'ye yükselirken, CHP'li meclis üyesi sayısı ise 11'e düşmüş oldu. Öte yandan yaklaşık 100 partilinin de CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Yerel Haberler, AK Parti, Belediye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    DOĞRU YOLU BULMUŞLAR 12 8 Yanıtla
    Haydar Ali Haydar Ali:
    bunlar Gerçek hakiki vatansever milletine ülkesine hizmet etmek isteyen insanlardır tebrik ediyorum. 1 1
    Tuğrul alp Tuğrul alp:
    senin yolunu s.m.. ben allahsizlar 0 0
  • Ghost Riley Ghost Riley:
    o kadar liyakatsizsiniz ki yandas algi haberinizde bile basligi duzgun yazamiyorsunuz 7 8 Yanıtla
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    karaktersizler! nerde mama çok kapağı oraya atıyorlar, bunların ipini baştan sıkı tutacaksın, serbest bırakırsan ya davulcuya varır yada.... 4 4 Yanıtla
  • Kayra D723 Kayra D723:
    Bu da boş cehape seçmeni yeni Mustafa Kemal Atatürk üni bulmuş sen ne diyiorsun ağa süt e leke vardır ama ekrem imam Oglunda yoktur leke 16 milyon insanı dediğini yaptı kucakladı değerini bilin . 3 5 Yanıtla
  • Hasbey Hasbey:
    Küçük dilini yutmuş küçükler neredesiniz? 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna’yı NATO’da istemiyor NATO Genel Sekreteri Rutte: 3 ülke Ukrayna'yı NATO'da istemiyor
ABD Başkanı Donald Trump’tan iki ülkeye seyahat yasağı ABD Başkanı Donald Trump'tan iki ülkeye seyahat yasağı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı
FIFA Arap Kupası’nda şampiyon Fas oldu FIFA Arap Kupası'nda şampiyon Fas oldu
Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor
Park halindeki minibüs alev topuna dönüştü Park halindeki minibüs alev topuna dönüştü
Zlatan Ibrahimovic’in oğlu Vincent, Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı Zlatan Ibrahimovic'in oğlu Vincent, Milan ile profesyonel sözleşme imzaladı
Gain Medya soruşturmasında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı Gain Medya soruşturmasında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklandı
Trump’tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza Trump'tan marihuananın tıbbi alanda kullanımını kolaylaştıran kararnameye imza
Küçükken “Doktor olacağım“ diyen çocuğun mesleği Küçükken "Doktor olacağım" diyen çocuğun mesleği
İstanbul’un göbeğinde kurşun yağdırdılar İstanbul'un göbeğinde kurşun yağdırdılar

18:39
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı Evinde arama yapılıyor
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor
18:39
Ankara’da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu
Ankara'da öğretmenleri ile alay eden öğrencilere verilen ceza belli oldu
18:38
Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu
Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu
18:07
İçişleri Bakanlığı: İzmit’te bulunan İHA, Rusya’ya ait
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait
18:07
Fenerbahçe Joey Veerman’ın transferi için resmi görüşmelere başladı
Fenerbahçe Joey Veerman'ın transferi için resmi görüşmelere başladı
17:06
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
17:02
Tayvan’da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti
16:29
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
16:16
Meclis’te ’’Çocuk’’ kavgası Tanal’ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi
Meclis'te ''Çocuk'' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi
15:52
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı
15:49
İzmit’te kırsal alana İHA düştü Jandarma ekipleri inceleme başlattı
İzmit'te kırsal alana İHA düştü! Jandarma ekipleri inceleme başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2025 19:29:32. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.