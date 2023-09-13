CHP'li Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu Hakkında Soruşturma İzni Talebi Adalet Bakanlığı'na Gönderildi - Son Dakika

CHP'li Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu Hakkında Soruşturma İzni Talebi Adalet Bakanlığı'na Gönderildi

CHP\'li Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu Hakkında Soruşturma İzni Talebi Adalet Bakanlığı\'na Gönderildi
Son Güncelleme: 13.09.2023 15:49

CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir TV programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçuyla ilgili soruşturma izni talebi Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu yönünden düzenlenen soruşturma izin talebi, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun, katıldığı TV programında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik tepki çeken sözleri nedeniyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında 9 Eylül'de soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılıktan bugün yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosunca soruşturma başlatılan 28'nci Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında; 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçu yönünden tanzim olunan soruşturma izin talebi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'li Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu Hakkında Soruşturma İzni Talebi Adalet Bakanlığı'na Gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu Hakkında Soruşturma İzni Talebi Adalet Bakanlığı'na Gönderildi - Son Dakika
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