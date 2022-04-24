CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz - Son Dakika
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CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz

24.04.2022 19:26

HDP'li milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarının sözde Ermeni soykırımı olarak tanınması konusunda TBMM'ye sunduğu teklifin etkileri sürerken, bu kez CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu tepki toplayan bir paylaşım yaptı. Paylaşımında Tanrıkulu, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı.

HDP'li milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması için TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin içtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade edilmesinin ardından bir skandal hareket de CHP kanadından geldi.

SEZGİN TANRIKULU'DAN TEPKİ ÇEKEN 1915 PAYLAŞIM

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "107 yıl önce 24 Nisan 1915'te yüzlerce Ermeni aydını İstanbul'da gözaltına alınıp, Çankırı, Ayaş, Ankara'ya sürüldü ve zorla kaybedildi. Kötülüğün miladı ile olan bu tarihle yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz" ifadelerini kullandı.

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken 1915 olayları paylaşımı

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERDİ

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı ise yaptıkları paylaşımlarla Tanrıkulu'na tepkilerini ilettiler.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken 1915 olayları paylaşımı
CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken 1915 olayları paylaşımı
CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki çeken 1915 olayları paylaşımı
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Son Dakika Politika CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan tepki toplayan 1915 olayları paylaşımı: Yüzleşmeden gerçek adalet sağlanamaz - Son Dakika
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