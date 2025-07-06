CHP\'li Murat Emir Mitingde Düşerek Yaralandı

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin gözaltına alınmasına yönelik düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın ardından sahneden düşerek yaralandı.

CHP Adıyaman İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde düzenlenen mitingde, gözaltındaki Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye destek ve operasyona tepki amacıyla toplanan kalabalığa hitap eden CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuşmasını tamamlayıp sahneden inerken dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Murat Emir, parti yöneticileri tarafından otomobille kent merkezindeki özel bir hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Emir'in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, şu an için açıklama yapmayacaklarını, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi. - ADIYAMAN