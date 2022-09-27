CHP'li Özel: 11 yıl önceki raporun hesabını mı soracaksınız?

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Mersin'de polisevine saldıran ve etkisiz hale getirilen 2 teröristten Dilşah Ercan'ın isminin, partisinin 2013'te yayımladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer almasıyla ilgili "CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını mı soracaksınız?" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mersin'in Mezitli ilçesinde 1 polisin şehit olduğu, PKK'nın polisevi saldırısına değinen CHP'li Özel, "Yüreğimiz yanıyor, çok üzgünüz. Terörle mücadele eden bütün polisimizi, jandarmamızı, Silahlı Kuvvetler'imizi, kayıplarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz ve bunun son yaşanan kayıp, son şehidimiz olmasını bir kez daha temenni ediyoruz. Dün akşam olay duyulduğu andan itibaren Mersin'deki il, ilçe başkanlarımız; il, ilçe belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz konuya hassasiyet gösterdi ve sürekli iletişim içerisinde olduk. Büyük bir üzüntü, büyük bir can sıkıntısı, büyük bir yas içerisinde olduğumuzu ifade etmek isteriz" diye konuştu.CHP'ye, tutuklu gazetecilere ilişkin hazırladığı rapor üzerinden sosyal medyada saldırı gerçekleştirildiğini kaydeden Özel, şöyle konuştu: "Sosyal medyada iğrenç bir algı operasyonuna niyetleniyorlar. Öyle bir şey ki CHP'nin 2012 yılında yapmış olduğu, 2013 yılında da kamuoyuyla paylaştığı, bütün siyasi partilere yolladığımız hala daha da referans bir kaynak olarak gösterilen 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nun bir sayfası üzerinden CHP'ye hesap sormaya çalışan, iftira atan hadsizler var. Sosyal medyada bir sayfa ve saldırıda hayatını kaybeden, ölen Dilşah Ercan'ın isminin raporda yazması üzerine diyorlar ki 'CHP bu kişiye gazeteci dedi'. Rapor 2012 yılı, oluşturuluş şeklini hepiniz biliyorsunuz. CHP, adı bilinen tutuklu gazetecileri cezaevinde ziyaret ediyor ancak basın kartı olan, gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazılıyor. Toplam 188 gazeteci ismi var bu raporda."Raporda adı geçen gazetecileri tek tek sayan Özel, CHP'ye yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Peki 2012 yılında Mehmet Baransu'ya ne diyorsunuz? Baş tacı gazeteciydi. Şimdi Silivri Cezaevi'nde. CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını mı soracaksınız? Hadsizliğin lüzumu yok. 11 yıl önceki gazetecinin terörist olacağını bileceksin de onla temas edeceksin; rezalete bak. Biz gidip de bu adı geçen teröristle konuşmamışız, görüşmemişiz, baş tacı etmemişiz. Siz teröristlere rütbe taktınız. Biz ne yaptık? Bunları yanımızda mı tuttuk?" diye konuştu.CHP'li Özel, 11 yıl önce Dilşah Ercan'ın, kendilerine 'gazeteci' olarak mektup yazdığını hatırlatarak, "Seçim günü mektup yazdıranlar; bize söyleyecek bir tek sözünüz yok" dedi. (DHA)