CHP'li Özel: KHK mağduriyeti var ama hepsi mağdur değil

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilenlere ilişkin, " Türkiye'de bir KHK mağduriyeti var ama bunların hepsi mağdur değil; bir kısmı katil, bunların bir kısmı darbe planlayıcısı, bir kısmı darbe finansörü, bir kısmı darbe yöneticisi. Onları affetmek, aklımızın ucundan geçmez" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" sözlerine gelen tepkileri değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yanlış yere çekildiğini savunan Özel, "Her fırsatta açıklıyoruz; Türkiye'de bir KHK mağduriyeti var. Nedir o? Bunların hepsi mağdur değil; bir kısmı katil, bunların bir kısmı darbe planlayıcısı, bir kısmı darbe finansörü, bir kısmı darbe yöneticisi. Onları affetmek, aklımızın ucundan geçmez. Onlarla tarihi husumetimiz var. Onları serbest bırakacağımıza, kendimizi cezalandırırız. Onların olduğu ülkede bize yer olmaz. Mahkeme kararı olmadan KHK ile hepsini attınız. Mahkeme bazılarına 'Seni yargılamaya bile gerek yok' dedi. Mahkeme bazılarına, 'Sen görevine dönebilirsin' dedi. Döndürmüyorsunuz. Yargılama yapılmış, 'Senin suçun yok' demiş. KHK ile mağduriyetlerini gidereceğimiz budur. Genel başkanımızın demek istediği budur" diye konuştu. Gençlere TOKİ aracılığıyla ev alma çağrısında bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un sözlerine ilişkin CHP'li Özel, "Bakan, bütün gençlere 'Ev kiralamayın, ev alın' diyor. Sayın Murat Kurum, deme bunları. Böyle laflar uçmuyor, kalıyor bir yerlerde. Bugün öğrencilerin barınma sorunu var, ne ev alması? 20 yılda betondan her şeyi yaptınız, köprü yaptınız, tünel yaptınız, yol yaptınız, onu yaptınız, bunu yaptınız; bir yurt yapmadınız" dedi.