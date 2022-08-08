CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim

Bağımsız İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi, dün yaptığı paylaşımla gündem oldu. Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Sìyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim! Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz'da direnmese ben dahil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik." ifadelerine yer vermişti.

"AK PARTİ'YE GEÇECEK" İDDİASI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Memleket Partisi'nden ayrılan bağımsız İzmir milletvekili ve eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi'nin bu sözleri sonrası AK Parti'ye katılacağını ileri sürdü. Özel, yaptığı açıklamada, "Kendisinin AK Parti hakkında söyledikleri ortada. Şimdi milletvekilliğini sürdürmek için AK Parti'ye gidiyor. Bunun izahı yok" diye konuştu.

ÇELEBİ, ÖZEL'İN İDDİALARINI YALANLADI

Bugün de Özel'in iddiaları sonrası yeni bir açıklamada bulunan Ali Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hâlâ ordayım, sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır!

Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi egemenlik mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Var olsun yüce Türk milleti!"