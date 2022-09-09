CHP'li Özgür Özel: Seçim gecesi kutlamaları Taksim'de yapacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Son aylarda iptal edilen gösteri, yürüyüş, konser vb. etkinlikler konusuna değinen Özel, iktidar oldukları takdirde yasakların kalkacağını belirtti.

ÖZEL SEÇMENE SESLENDİ: SEN VER OYU, KUTLAMALAR TAKSİM'DE

Özel, seçim gecesi kutlamaların da Taksim'de yapılacağını ifade ederek, "İktidarımızda gösteri, toplantı, yürüyüş hakkının engel olunduğu hiçbir zaman olmayacak. Başta Taksim. Fiilen seçmen kaldıracak onu. Seçim gecesi kutlamalar Taksim'de kardeşim. Sen ver oyu, yolla Sülo'yu. Bak bakalım kutlamalar Taksim'de mi oluyor Maksim'de mi oluyor." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KHK İLE İLGİLİ SÖZLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz" sözlerine gelen tepkileri de değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin yanlış yere çekildiğini savunan Özel, "Her fırsatta açıklıyoruz; Türkiye'de bir KHK mağduriyeti var. Nedir o? Bunların hepsi mağdur değil; bir kısmı katil, bunların bir kısmı darbe planlayıcısı, bir kısmı darbe finansörü, bir kısmı darbe yöneticisi. Onları affetmek, aklımızın ucundan geçmez. Onlarla tarihi husumetimiz var. Onları serbest bırakacağımıza, kendimizi cezalandırırız. Onların olduğu ülkede bize yer olmaz. Mahkeme kararı olmadan KHK ile hepsini attınız. Mahkeme bazılarına 'Seni yargılamaya bile gerek yok' dedi. Mahkeme bazılarına, 'Sen görevine dönebilirsin' dedi. Döndürmüyorsunuz. Yargılama yapılmış, 'Senin suçun yok' demiş. KHK ile mağduriyetlerini gidereceğimiz budur. Genel başkanımızın demek istediği budur" diye konuştu.