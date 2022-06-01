CHP'li Özkoç: 6'lı masanın adayı hazır

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdoaroğlu'na yönelttiği sorulara ilişkin, "Sen aday mısın, değil misin, önce onu açıkla. 6'lı masanın adayı hazır. Seçim gününü söyle, adayımızı açıklayacağız." dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, TBMM'de ortak basın toplantısı düzenledi. Grup Başkan Vekili Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin TBMM grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelttiği 10 soruya yanıt verdi. Özkoç, Erdoğan ve kurmaylarının bugüne kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği tek bir soruya yanıt vermediğini söyledi.

'SEN DEVLET DEĞİLSİN'Bütün terör örgütlerini lanetlediklerini belirten Özkoç, "Ordumuzun ve emniyet teşkilatımızın terörle mücadelede yaptıkları bütün mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. Devletin politikalarından sonuna kadar yanayız ama sen devlet değilsin. O milli mücadelenin önderlerinden bir tanesiyiz. Çok komik sorular soruyorsun ama biz yine de cevap verelim. Senin Türkiye'yi iflasa sürükleyen saçma sapan, akıl almaz ekonomik yöntemlerinin hiçbir tanesine destek vermiyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle desteklemiyoruz." ifadelerini kullandı.'ÖNCE SEN, ADAY MISIN DEĞİL MİSİN'Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili sorusuna da cevap veren Özkoç, "Kimin aday olacağını neden bu kadar merak ediyorsun? Biz sana bir soru soralım. Önce sen, cumhurbaşkanlığına aday mısın, değil misin? Desene; 'Ben cumhurbaşkanlığına adayım, Kılıçdaroğlu sen de aday mısın?' Bunu böyle soramıyorsun. 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı belli ve hazır. Sen 'seçimi şu gün yapıyoruz, iki ay sonra yapıyoruz, üç ay sonra yapıyoruz' de, biz adayımızı açıklayacağız" dedi.ADIGÜZEL: MUHALEFET SUSTURMAYA YÖNELİK YASA TEKLİFİCHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Basın Kanunu'nda değişiklikler öngören 'dezenformasyon düzenlemesi'yle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Dezenformasyon meselesi çok önemli. Tüm dünyanın konuştuğu bir mesele ama önümüze gelen yasa teklifi, bugünkü hukuki şartlarda göz önünde bulundurulduğunda dezenformasyonla mücadeleyi değil, sadece muhalefeti, muhalif sesleri susturmaya yönelik bir yasa teklifi olarak görünüyor" açıklamasında bulundu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, düzenlemenin basın özgürlüğüne ve demokrasiye zarar vereceğini vurguladı.