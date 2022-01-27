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CHP'li Özkoç: Milletin feryadı duyulmasın diye gündem değiştiriyorlar - Son Dakika

CHP'li Özkoç: Milletin feryadı duyulmasın diye gündem değiştiriyorlar

27.01.2022 16:26
CHP'li Özkoç: Milletin feryadı duyulmasın diye gündem değiştiriyorlar

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Milletin sesi feryada dönüşüyor.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Milletin sesi feryada dönüşüyor. Yoksulluk, elektrik faturaları, doğal gaz faturaları ile ilgili feryat var. Açlık var, kuyruklar var ama Erdoğan milletin feryadı duyulmasın diye gündem değiştirmeye çalışıyor" dedi.

CHP'li Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Özkoç, hükümetin İran'daki gazı bahane ederek tedbir almadığını belirterek, "Böyle zamanlarda ülkeler kendi tedbirlerini alırlar. Doğal gazla ilgili depolar var. Depolar dolu gösterildi. Bununla ilgili Bakan bir açıklama yaptı, 'Depoların dörtte üçü doludur' dedi. Bakan'a soruyoruz; doğal gaz sebebiyle üretim neden durduruldu. İlk defa üretim tesisleri durduruluyor, üretim tesisleri çalışamaz hale geliyor. Bunun müsebbibi bu beceriksiz iktidar. Türkiye Cumhuriyeti'ne giren doğal gaz rezervi 320 milyon metreküp. Kışın harcanan 280 milyon metreküp. Biz İran'dan 28 milyon metreküp alıyoruz. Neden bu İran'daki gaz bahane edilerek, üretim tesisleri üretime ara verdirilmiştir?" dedi.

'MİLLETİN SESİ FERYADA DÖNÜŞÜYOR'Özkoç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kötüye giden ekonominin gündemini değiştirdiğini, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile farklı farklı açıklamalar yaptığını söyledi. Özkoç, "Milletin sesi feryada dönüşüyor. Yoksulluk, elektrik faturaları, doğal gaz faturaları ile ilgili feryat var. Açlık var, kuyruklar var ama Erdoğan milletin feryadı duyulmasın diye gündem değiştirmeye çalışıyor. AK Parti MYK'sında 'Gündemi değiştirmeyi başardık, helal olsun.' demiş. Bir yanda Sezen Aksu bir yanda Sedef Kabaş ile gündemi değiştirmeyi başarmışlar" diye konuştu.'KENDİ YAPTIKLARINDAN BAHSETSENE'Engin Özkoç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemekli buluşması sonrası başlayan tartışma ile ilgili olarak, "İstanbul'da çok önemli bir olay yaşandı. İngiltere Başbakanı, büyükelçisinden bilgi almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, Ekrem İmamoğlu yemek yedi diye skandal kopardı. Herhalde İngiltere, 'Ne yaptınız da skandal oldu, ne yaptınız da mobese kameralarıyla bu yemeği ifşa etti' diye sormuştur diye tahmin ediyorum. Belediye ekipleri harıl harıl çalışırken, kalkıp 'İmamoğlu'na iftira atacağım' diye, milletin gözünün içine baka baka yalan söyleyeceğine, kendi yaptıklarından bahsetsene. Sen başkomutan sıfatıyla AK Parti kongresinde bütün insanların vicdanını sızlatan sen değil misin? Bir insan bir insana itibar suikastı yapmak için kendisini bu kadar mı zavallı duruma düşürür? Bir ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatından bu kadar mı ayrıştırır kendisini?" ifadelerini kullandı.'MİLLET İTTİFAKI NE YAPILMASI GEREKİYORSA ONU YAPIYOR'Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer' ifadesine, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'dan tepki gelmesine ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu: "İttifakı zedeleyecek durumu yoktur. Kişisel yaklaşımlar sadece o kişileri bağlar. O kişiler de kendi genel başkanları, kendi partileri içinde konuşulur. Kişilerin ne söylediğine değil, siyasi partilerin parlamenter sistem ile ilgili yaptıkları kararlı çalışmalar, ekonomiye ilişkin yaptıkları değerli çalışmalar; bizleri ilgilendiren budur. Millet İttifakı birbirine saygı ve özveriyle millet için ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Kılıçdaroğlu, 'Türkiye'yi demokrasiyle taçlandıracağız' diyen liderimiz. Bu sözünden bağımsız değerlendirmemek gerekir diye düşünüyorum."

Özkoç ayrıca, İmamoğlu'nun yemekte büyükelçi Chilcott ile ne konuştuğuna dair bilgisinin olmadığını belirtti.


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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Özkoç, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: CHP'li Özkoç: Milletin feryadı duyulmasın diye gündem değiştiriyorlar - Son Dakika
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