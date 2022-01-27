CHP'li Özkoç: Milletin feryadı duyulmasın diye gündem değiştiriyorlar - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Milletin sesi feryada dönüşüyor. Yoksulluk, elektrik faturaları, doğal gaz faturaları ile ilgili feryat var. Açlık var, kuyruklar var ama Erdoğan milletin feryadı duyulmasın diye gündem değiştirmeye çalışıyor" dedi.

CHP'li Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Özkoç, hükümetin İran'daki gazı bahane ederek tedbir almadığını belirterek, "Böyle zamanlarda ülkeler kendi tedbirlerini alırlar. Doğal gazla ilgili depolar var. Depolar dolu gösterildi. Bununla ilgili Bakan bir açıklama yaptı, 'Depoların dörtte üçü doludur' dedi. Bakan'a soruyoruz; doğal gaz sebebiyle üretim neden durduruldu. İlk defa üretim tesisleri durduruluyor, üretim tesisleri çalışamaz hale geliyor. Bunun müsebbibi bu beceriksiz iktidar. Türkiye Cumhuriyeti'ne giren doğal gaz rezervi 320 milyon metreküp. Kışın harcanan 280 milyon metreküp. Biz İran'dan 28 milyon metreküp alıyoruz. Neden bu İran'daki gaz bahane edilerek, üretim tesisleri üretime ara verdirilmiştir?" dedi.

Özkoç ayrıca, İmamoğlu'nun yemekte büyükelçi Chilcott ile ne konuştuğuna dair bilgisinin olmadığını belirtti.