CHP'li Öztrak: Diyarbakır, Türkiye'nin tarihi ve kadim bir şehridir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek'in " Diyarbakır, Türkiye Kürdistan'ında önemli tarihi bir şehrimizdir" açıklamasıyla ilgili, "Diyarbakır, Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihi ve kadim bir şehridir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Öztrak, 12 Eylül'ün, demokrasi tarihindeki kapkara bir sayfanın yıl dönümü olduğunu belirterek, "12 Eylül'e giden süreç ve millet iradesine postalla yapılan darbe pek çok insanımızın canını yakmıştır. Ülkemizin kalkınmasının önünü kesmiş birçok fırsatın yitirilmesine yol açmıştır. 12 Eylül darbesi, toplumsal hafızamızda ciddi travmalar yaratmış, bugün bile hala kapanmayan yaralara sebep olmuştur. Sağ-sol kavgalarıyla insanlarımız bölünmüş, parçalanmış, kardeş kavgaları ve ardından gelen darbeyle, siyaset yeniden dizayn edilmiştir. 12 Eylül darbesinde en ağır bedel ödeyen parti ise kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Atatürk'ün 'iki büyük eserimden biri' dediği partimiz, darbeciler tarafından kapatılmıştır. Arşivlerine el konulmuştur. Genel Başkanımız Zincirbozan'da gözaltında alınmıştır. Kadroları hapislerde yatmıştır. Siyasetten yasaklanmıştır. İşte biz bu nedenle; demokrasinin, milli iradenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, hakkın, hukukun ve adaletin; ülkemizin bekası, milletimizin refahı ve kalkınması için ne kadar önemli olduğunu özümsemiş bir partiyiz" dedi.