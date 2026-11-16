CHP'li Öztrak, Kavcıoğlu'nun BDDK ve Merkez Bankası dönemleri için soruşturma istedi - Son Dakika
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CHP'li Öztrak, Kavcıoğlu'nun BDDK ve Merkez Bankası dönemleri için soruşturma istedi

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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun BDDK'daki değil Merkez Bankası başkanlığı dönemindeki iş ve işlemlerinin de soruşturulmasını istedi. Öztrak, Meclis'teki basın toplantısında bu yılın ilk 10 ayında faize 2 trilyon 552 milyar lira ödendiğini söyledi.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, "Şahap Kavcıoğlu'nun iş ve işlemleri, ciddi bir soruşturmanın konusu olmalıdır. Sadece BDDK'da (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) görevli olduğu dönem değil, Merkez Bankası'nda başkan olduğu dönemde yaptığı iş ve işlemler tekrar incelenmelidir." dedi.

Öztrak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi. Ekim ayı bütçe verilerinin yayımlandığını aktaran Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütçeler sadece kaynakların nasıl toplanıp nereye harcanıldığını göstermez. Aynı zamanda hükümetlerin tercihlerini de gösterir. Bütçeye bakarak kime öz evlat kime üvey evlat muamelesi yapıldığını anlarsınız. Bu yılın ilk 10 ayında 2 trilyon 552 milyar lira, ayda 255 milyar lira, günde 8 milyar 400 milyon lira, saatte 350 milyon lira faizcilere ödenmiş. Milletten toplanan her 100 liralık verginin 22 lirası faiz lobilerinin cebine gitmiş. Buna karşı her 100 liralık vergiden sağlık hizmetlerine ayrılan pay 12 lira. Eğitim hizmetlerine ayrılan pay 18 lira, sosyal güvenlik ve sosyal yardım harcamalarına ayrılan pay 23 lira. Bir avuç faizciye verilen para milyonlarca esnaf ve çiftçiye verilen desteğin on beş katı."

Fon soruşturması kapsamında gündeme gelen iddiaları bir araya getirdikleri bir rapor hazırladıklarını söyleyen Öztrak, "Sürekli güncelleyeceğimiz bu raporu partimizin internet sayfasına koyacağız. Ayrıca bu korkunç ağın içinde milletimiz yolunu kaybetmesin diye bir de soygunun dijital haritasını yaptık, onu da yakında partimizin internet sayfasında görebileceğiz." diye konuştu.

BDDK Başkanı Kavcıoğlu'nun görevinden affını istediğini anımsatan Öztrak, "Şahap Kavcıoğlu'nun iş ve işlemleri, ciddi bir soruşturmanın konusu olmalıdır. Sadece BDDK'da görevli olduğu dönem değil, Merkez Bankası'nda başkan olduğu dönemde yaptığı iş ve işlemler tekrar incelenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin 1'nci Olağan Kurultayındaki, "Gazi Mustafa Kemal'in partisini geri alacağız" sözleriyle ilgili düşüncesi sorulan Öztrak, "Hariçten gazel okumuş. Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz, bu sözlere cevap vermeye de değmez." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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