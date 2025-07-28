CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, orman yangınının sürdüğü Bursa'nın Harmancık ilçesinde, "Aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikabın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi. Yangına orada müdahale etti, ekipler söndürdü. Ama benzin kokusu da vardı" açıklamasında bulundu.
Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde başlayan orman yangını ikinci gününde de devam ederken; yeni yangınların da çıktığı belirtildi.
Yangın bölgesinde bulunan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk'ten dikkat çeken bir iddia geldi. "Kışmanlar Kavşağı, burayla hiç alakası olmayan 6-7 köyü etkileyecek bir alanda, bir anda 8-10 ağacı kapsayacak yoğun çam ağacının olduğu yerde yangın başlangıcı ihbarı aldık" diyen Öztürk, "Hızlıca müdahale ettik. Ama aldığımız bilgi 03 plakalı bir pikapın orayı benzin dökerek ateşlediği şeklindeydi. Yangına orada müdahale etti, ekipler söndürdü. Ama benzin kokusu da vardı" dedi.
Öztürk ayrıca "Jandarmaya da emniyete de gerekli uyarıları yaptık. Maalesef çok noktada başlayan yangın aklımıza kötü şeyler getiriyor. Orada o görgü tanıklarının ifadeleri de bunu doğrular gibiydi. Bu konuda da bilgilendirme yapacağız. Yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › CHP'li Öztürk Bursa yangını iddiası: Başlangıç noktasında benzin kokusu vardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?