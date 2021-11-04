CHP'li Purçu: "Romanlar 'Üç Kuruş' adlı diziden çok rahatsız" - Son Dakika

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Show TV'de yayımlanan "Üç Kuruş" adlı dizide Romanların ötekileştirildiğini belirterek "Romanlar da bu diziden çok rahatsız." dedi.

Purçu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dizide, Romanların dışlandığını söyledi. Dizide Romanların aşağılandığını dile getiren Purçu, "Bu diziyi RTÜK, ilgili kurumlar izlemiyor mu? Kimsenin çıtı çıkmıyor. Neden bu diziyle ilgili işlem yapmıyorlar, ceza vermiyorlar? RTÜK'ü göreve davet ediyorum." diye konuştu.

Roman mahallesinde çekildiğini söylediği dizide Romanların ötekileştirildiğini ifade eden Purçu, "Başrol oyuncusu mafyavari, küfrün bini bir para. Dizide Romanlar, 'Çingene' diye geçiyor. Hani ülkemizde 'Çingene' terimi suçtu, yasaktı? 'Bunu söyleyenler ayrımcılık suçu işliyor.' diye yasa var. Biz Romuz, Romanız, resmi adımız da bu. Romanları kumarbaz, uyuşturucu bağımlısı, hırsız, mafyavari kişilermiş gibi gösteren, cinayet işleyen bir başrol oyuncusu var ama kimsenin çıtı çıkmıyor." ifadelerini kullandı.

Roman sivil toplum kuruluşlarının da Romanların da bu diziden çok rahatsız olduğunu vurgulayan Purçu, "Dizi, kimliğimizi hiçe sayıyor, Romanlara hakaret ediyor. Romanlar yıllardan beri ötekileştirmeyle ayrımcılıkla mücadele ediyor, sen geliyorsun bir diziyle bunu körüklüyorsun. Bunun için insanlar bizim mahallemize girmiyor. Benim için bu dizi bir kuruş bile etmez." değerlendirmesini yaptı.