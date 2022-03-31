CHP'li Şahin: "İyi çalışan bir sağlık sisteminde şiddet olmaz ve şiddet konuşulmaz" - Son Dakika

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, "İyi çalışan bir sağlık sisteminde şiddet olmaz ve şiddet konuşulmaz." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlıkta şiddet konusunun konuşuluyor olmasının sağlık sisteminin iyi işlemediğinin bir göstergesi olduğunu iddia etti.

Sağlık sisteminin iyi işlemesi, hizmet alan vatandaş ve hizmet veren sağlık çalışanının memnun olması durumunda sağlıkta şiddetin de yaşanmayacağını dile getiren Şahin, "Sağlıkta şiddeti konuşuyor olmamız dahi sağlık sisteminin iyi işlemediğinin en önemli ispatıdır. İyi çalışan bir sağlık sisteminde şiddet olmaz ve şiddet konuşulmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce de olmasına rağmen AK Parti iktidara geldikten sonra sağlıkta şiddetin sistematik bir hale geldiğini öne süren Şahin, şiddetin boyutunun da her geçen gün arttığını söyledi. Şahin, sağlık çalışanına karşı şiddetin AK Parti mensuplarının söylemleriyle olağan hale getirildiğini savundu.

Yeni yapılacak kanuni düzenlemenin de sağlıkta şiddeti engelleyecek nitelikte olmadığını ifade eden Şahin, "Sağlık çalışanlarının mesleki itibarının ve saygınlığının tekrar kazandırılmasıyla mümkündür, sağlıkta şiddeti önleme." dedi.

Şahin, sağlıkta şiddeti önlemenin toplum sağlığını korumakla eş anlamlı olduğunu, bu nedenle daha etkin yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.