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CHP'li Şahin: "Sağlık Komisyonu 460 gündür toplanmıyor" - Son Dakika

CHP'li Şahin: "Sağlık Komisyonu 460 gündür toplanmıyor"

21.02.2022 16:39
CHP'li Şahin: "Sağlık Komisyonu 460 gündür toplanmıyor"

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun 460 gündür toplanmadığını belirtti.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun 460 gündür toplanmadığını belirtti.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nun, Türkiye'de ilk Kovid-19 tanısının konulduğu 11 Mart 2020 tarihinden bu yana sadece 2 kez toplandığını kaydederek, son toplantısını 19 Kasım 2020'de yapan komisyonun 460 gündür toplanmadığını söyledi.

Şahin, toplantı yapılması için TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Recep Akdağ'a 31 Ocak'ta verdikleri dilekçeye henüz bir yanıt alamadıklarını ifade ederek, "460 gündür Sağlık Komisyonu toplanmıyor. Bu 460 günde 13 milyonu aşkın kovid vakası var, 80 bini aşkın vefat var. Sağlık çalışanlarıyla ilgili pek çok istifalar var, yurt dışına gidişler var. Yerli aşıyla ilgili sıkıntılar var. Ama Sağlık Komisyonu ortada yok." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın ikinci doz aşı oranını yüzde 84 olarak açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre bu oranın yüzde 61 olduğunu söyleyen Şahin, Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri çarpıtarak vatandaşı yanılttığını ileri sürdü.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Balıkesir, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Şahin: 'Sağlık Komisyonu 460 gündür toplanmıyor' - Son Dakika


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