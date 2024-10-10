CHP'li Sarıbal'dan Mısır İthalatı Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP'li Sarıbal'dan Mısır İthalatı Eleştirisi

CHP'li Sarıbal, mısır ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesini eleştirerek, çiftçiyi zarar ettirdiğini belirtti.

10.10.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, mısır ithalatında uygulanacak tarife kontenjanına ilişkin, "Mısır üreticisi ithalatla terbiye ediliyor ya da bile bile zarar ettiriliyor." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yem ve nişasta sektörünün ana üretim girdilerinden mısırın ithalatında yıl sonuna kadar uygulanacak gümrük vergisi oranının Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yüzde 130'dan yüzde 5'e çekildiğini belirtti.

Soya ve mısır olmadan yem sektörünün ayakta kalamayacağını, hayvancılık ve yumurta üretiminin yapılamayacağını dile getiren Sarıbal, Türkiye'nin son 20 yılda 30 milyon ton mısır ithalatına 7,5 milyar dolar ödediğini; 2023'te ithal edilen mısırın yüzde 83'ünün Rusya, yüzde 12'sinin ise Ukrayna'dan, yani savaşta olan iki ülkeden yapıldığını anlattı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) geçen yıl mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak açıkladığını, bu yıl ise fiyat açıklamadığını ifade eden Sarıbal, şunları kaydetti:

"Çiftçinin bir ton mısır için maliyeti 6 bin lira civarında. Verime bağlı olarak bu rakam bazı yerlerde 7 bin liraya kadar çıkıyor. Çiftçinin TMO'dan beklentisi bu yıl için ton başına 8 bin 500 liraydı. Mısırda sezon kötü açılmış, daha sonra fiyatı 9 bin liraya kadar çıkmıştı. Ama iktidar aldığı tüm kararları bir kenara koyarak gümrüğü yüzde 5'e indirip mısır alımı için düğmeye bastı. Bu karar, çiftçinin 9 bin liraya sattığı mısırın fiyatının bir anda ton başına 1000-1500 lira düşmesi demek. Mısır üreticisi ithalatla terbiye ediliyor ya da bile bile zarar ettiriliyor. Bu karar çiftçiye doğrudan darbedir. TMO acilen mısır alım fiyatını açıklamalı ve bu rakam en az 8 bin 500 lira ve üzerinde olmalı."

CHP'li Sarıbal, mısır üreticisinin desteklenmesi için buğday ve arpada olduğu gibi mısırda da ilave prim uygulamasına geçilmesi, kilogram başına 10 kuruş olan fark desteğinin 50 kuruşa çıkarılması ve fiyat güvencesi verilerek acil durumlar dışında mısır ithalatının yapılmaması gerektiğini savundu.

Kaynak: AA

Orhan Sarıbal, Milletvekili, Politika, Ekonomi, Tarım, Bursa, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal'dan Mısır İthalatı Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:17 Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı!
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:34:28. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'li Sarıbal'dan Mısır İthalatı Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.