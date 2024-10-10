CHP'li Sarıbal'dan Mısır İthalatı Eleştirisi

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, mısır ithalatında uygulanacak tarife kontenjanına ilişkin, "Mısır üreticisi ithalatla terbiye ediliyor ya da bile bile zarar ettiriliyor." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yem ve nişasta sektörünün ana üretim girdilerinden mısırın ithalatında yıl sonuna kadar uygulanacak gümrük vergisi oranının Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yüzde 130'dan yüzde 5'e çekildiğini belirtti.

Soya ve mısır olmadan yem sektörünün ayakta kalamayacağını, hayvancılık ve yumurta üretiminin yapılamayacağını dile getiren Sarıbal, Türkiye'nin son 20 yılda 30 milyon ton mısır ithalatına 7,5 milyar dolar ödediğini; 2023'te ithal edilen mısırın yüzde 83'ünün Rusya, yüzde 12'sinin ise Ukrayna'dan, yani savaşta olan iki ülkeden yapıldığını anlattı.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) geçen yıl mısır alım fiyatını ton başına 6 bin lira olarak açıkladığını, bu yıl ise fiyat açıklamadığını ifade eden Sarıbal, şunları kaydetti:

"Çiftçinin bir ton mısır için maliyeti 6 bin lira civarında. Verime bağlı olarak bu rakam bazı yerlerde 7 bin liraya kadar çıkıyor. Çiftçinin TMO'dan beklentisi bu yıl için ton başına 8 bin 500 liraydı. Mısırda sezon kötü açılmış, daha sonra fiyatı 9 bin liraya kadar çıkmıştı. Ama iktidar aldığı tüm kararları bir kenara koyarak gümrüğü yüzde 5'e indirip mısır alımı için düğmeye bastı. Bu karar, çiftçinin 9 bin liraya sattığı mısırın fiyatının bir anda ton başına 1000-1500 lira düşmesi demek. Mısır üreticisi ithalatla terbiye ediliyor ya da bile bile zarar ettiriliyor. Bu karar çiftçiye doğrudan darbedir. TMO acilen mısır alım fiyatını açıklamalı ve bu rakam en az 8 bin 500 lira ve üzerinde olmalı."

CHP'li Sarıbal, mısır üreticisinin desteklenmesi için buğday ve arpada olduğu gibi mısırda da ilave prim uygulamasına geçilmesi, kilogram başına 10 kuruş olan fark desteğinin 50 kuruşa çıkarılması ve fiyat güvencesi verilerek acil durumlar dışında mısır ithalatının yapılmaması gerektiğini savundu.