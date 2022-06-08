CHP'li Sarıbal: "Gıda güvenliğimiz dışarıya bağlı" - Son Dakika
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CHP'li Sarıbal: "Gıda güvenliğimiz dışarıya bağlı"

08.06.2022 18:12
CHP'li Sarıbal: "Gıda güvenliğimiz dışarıya bağlı"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Gıda egemenliğimiz ve gıda güvenliğimiz tamamen dışarıya bağlı." dedi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Gıda egemenliğimiz ve gıda güvenliğimiz tamamen dışarıya bağlı." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, Türkiye'nin kendi kendine yeterli ve tarımda ihracatçı bir ülke olduğunu söylediğini belirtti.

İktidarın kendi işine geldiği yerden kamuoyunu bilgilendirdiğini öne süren Sarıbal, bir hayvancılık, bir de gıda ürünleri anlamında ithalat-ihracat olduğunu dile getirdi.

Sarıbal, hububatta 2003 ile 2021 arasında 7 milyon 737 bin ton ihracat, 117,5 milyon ton ithalat olduğunu ifade ederek, baklagillerde 6,5 milyon tonluk ithalata karşı 6,3 milyon ton ihracat yapıldığını söyledi. Sarıbal, yağlık ayçiçeğinde 11 milyon 745 bin tonluk ithalata karşılık 59 bin tonluk ihracat gerçekleştiğini, yağlık tohumlarda 51,5 milyon tonluk ithalat, 1,6 milyon tonluk ihracat yapıldığını belirtti.

Topluma gerçekleri sunmak gerektiğini dile getiren Sarıbal, "Gıda egemenliğimiz ve gıda güvenliğimiz tamamen dışarıya bağlı. Gıda ihracatının ne kadar önemli olduğunu ve 85 milyar dolarlık bir ihracat fazlasının olmasının çok kıymetli olduğunu, 200 milyar dolar, 300 milyar dolara çıkmasının daha uygun olabileceğini söylüyoruz. Ama 37 milyar dolarlık da hammadde açısından toprakta, tarlada üretilen ürünler açısından ekside, geride, ithalatçı olduğumuzu net bir şekilde söylemeliyiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İhracat, Bursa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Sarıbal: 'Gıda güvenliğimiz dışarıya bağlı' - Son Dakika

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