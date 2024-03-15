CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, mevcut CHP'li başkan Akay'ı Eleştirdi: Seyhan'da 5 yıllık kayıp var - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, mevcut CHP'li başkan Akay'ı Eleştirdi: Seyhan'da 5 yıllık kayıp var

Geniş Video İzle

CHP Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin, partisinden 2019 yılında Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay'ı eleştirdi. Tekin, Seyhan'da belediyecilik anlamında son 5 yılın kayıp olduğunu söyledi. Akay ise 2019 yılında CHP'den seçilmiş, ancak yeniden aday gösterilmeyince partiden istifa etmiş ve İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olmuştu. Tekin, Seyhan Belediyesi'nin hizmetlerden yoksun kaldığını ve bu durumun Seyhan'ın 5 yıllık bir kaybı olduğunu belirtti.

15.03.2024 09:17  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, seçim çalışmaları kapsamında vatandaştan oy isterken itiraf gibi ifadeler kullandı. Tekin, 2019 yılında CHP'den Belediye Başkanı seçilen Akif Kemal Akay'ı eleştirdi. Akay, "Seyhan'ın beş yıllık bir kaybı var. Bunu sizde biliyorsunuz biz de biliyoruz." ifadelerini kullandı. Akay yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etmiş ve İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olmuştu.

Yerel seçimler öncesi siyasilerin dili sertleşirken atışmalar da devam ediyor. Rakip adaylar arasında birbirlerine karşı eleştiriler gündeme geliyor ancak durum bu defa biraz daha farklı. Adana'nın Seyhan ilçesinde CHP'nin Belediye Başkan adayı Oya Tekin, vatandaşa hitap ettiği sırada mevcut CHP'li başkan Akif Kemal Akay'a sert sözlerle yüklendi.

"SEYHAN'IN BEŞ YILLIK BİR KAYBI VAR"

Tekin, Seyhan Belediyesi'nin hizmet noktasında eksik kaldığını ifade ederek, "Seyhan'ın beş yıllık bir kaybı var. Bunu sizde biliyorsunuz biz de biliyoruz. Bu koordinasyon, dayanışma ve el birliğiyle işleri yapma gerçekleşmediği için Seyhan Belediyesi hizmetlerden yoksun kaldı. Bunları biliyoruz. Bunlara bilerek söylüyorum, altını çiziyorum." dedi.

ADAY GÖSTERİLMEYİNCE İYİ PARTİ'DEN ADAY OLDU

2019 yılında yapılan seçimlerde CHP'den aday olan ve başkan seçilen Akif Kemal Akay, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti. Akay 31 Mart seçimlerinde İyi Parti'den Seyhan Belediye Başkan Adayı oldu.

"İSTENMEDİĞİN YERDE GÖRÜNME"

5 yıl süreyle CHP'den Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı yapan Akif Kemal Akay, yeniden aday gösterilmeyince partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından şu paylaşım ile duyurmuştu:

Emeğe değer veren, hemen her alanda üretim yapan, ürettiğini ve diğer kaynakları en verimli şekilde kullanan, muhtaçlara yaptığı paylaşımlarda hiçbir şekilde kimlik ayrımı yapmayan, başarısı tüm kamuoyu tarafından kabul edilen bir başkana tahammül edemeyen; tek amaçları kamusal kaynakları yağmalamak olan yöneticilerin ahlak dışı yollarla işgal ettiği, 55 yıl hemen her alanında onurla ve gururla hizmet verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum. Seyhan'a ve Adana'ya, layık olduğu hizmetlere devam edeceğimi bir atasözünü anımsatarak tüm hemşehrilerime saygı ile duyuruyorum. "İstendiğin yere erinme, istenmediğin yere görünme!"

CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, mevcut CHP\'li başkan Akay\'ı Eleştirdi: Seyhan\'da 5 yıllık kayıp var

Cumhuriyet Halk Partisi, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, mevcut CHP'li başkan Akay'ı Eleştirdi: Seyhan'da 5 yıllık kayıp var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK: Koltuk sevdası böyle bir şey işte mevcut olan koltuğu bırakmaz yeni gelecek olanda aynı partili arkadaşını yerden yere gömer bu yüzden adanada chp ye hayır kendilerine hayrınyokki millete hayrı olsun sanki sen gelince düzelecek oya tekin sende chp lisin bir chp linin yapamadığını öbür chp li nasıl yapacak 2 0 Yanıtla

09:02 Kanarya Avrupa sahnesinde Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri belli oldu Kanarya Avrupa sahnesinde! Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
08:15 Eylem Tok’un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket! Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler
07:33 Başarılı operasyonlara imza atan Yerlikaya’ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ’cü hala ortalıkta mı Başarılı operasyonlara imza atan Yerlikaya'ya soruldu: Bu kadar çok FETÖ'cü hala ortalıkta mı?
02:15 İsrail yine yardım bekleyen Filistinlileri vurdu 20 kişi öldü, 155 kişi yaralandı İsrail yine yardım bekleyen Filistinlileri vurdu! 20 kişi öldü, 155 kişi yaralandı
23:29 Durdurulan tırdan 700 kilo at ve eşek eti çıktı Durdurulan tırdan 700 kilo at ve eşek eti çıktı
10:02 Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükselerek kasasını doldurdu Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselerek kasasını doldurdu
09:40 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez’in ikinci bebekleri dünyaya geldi Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in ikinci bebekleri dünyaya geldi
09:37 Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL’ye patladı Köpeğin doktora havlaması sahibine 700 bin TL'ye patladı
09:30 Mücadele nefes kesti Karabağ, Leverkusen’e son anda boyun eğdi Mücadele nefes kesti! Karabağ, Leverkusen'e son anda boyun eğdi
09:20 Zekat soruları yağınca kuyumcu çağrı merkezi açtı Zekat soruları yağınca kuyumcu çağrı merkezi açtı
09:18 CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, mevcut CHP’li başkan Akay’ı Eleştirdi: Seyhan’da 5 yıllık kayıp var CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, mevcut CHP'li başkan Akay'ı Eleştirdi: Seyhan'da 5 yıllık kayıp var
08:46 Survivor All Star’da eleme Pınar Saka yarışmaya veda etti Survivor All Star'da eleme! Pınar Saka yarışmaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 10:11:14. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Seyhan Belediye Başkan adayı Oya Tekin, mevcut CHP'li başkan Akay'ı Eleştirdi: Seyhan'da 5 yıllık kayıp var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement