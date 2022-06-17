CHP'li Ünsal: "Doktorlarımıza sahip çıkacağız"

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "İktidarın düşmanlığına, hoyratlığına rağmen doktorlarımıza sahip çıkacağız." dedi.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini öngören kanun teklifini eleştirerek yasanın "ölü" doğduğunu savundu.

Hekimler için hiçbir şey yapılmadığını, hekimlerin göz ardı edildiğini iddia eden Ünsal, "İktidarın düşmanlığına, hoyratlığına rağmen doktorlarımıza sahip çıkacağız." dedi.

Türkiye'de her bir aile hekiminin en az 3 bin 404 vatandaşa baktığını aktaran Ünsal, aile hekimlerinin muayene ettiği hasta sayısının ise 260 milyonu bulduğunu ifade etti. AK Parti'nin "Hasta yok müşteri var." anlayışına sahip olduğunu öne süren Ünsal, "Aile hekimlerinin yükü her geçen gün artıyor. Aile hekimleri saniyede 8, dakikada 491, 1 günde de 710 bin hastaya bakıyor. Bu aile hekimliğinin çok sıkıntıda olduğunu gösteriyor. Pandemide mücadelede en ön safta aile hekimleri vardı. Bu nedenle asli görevlerini yapamadılar. Tek adam sistemi ile getirilen sağlıkta dönüşüm sağlıkta çöküşü getirdi." diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK) "yalan makinesi" olarak niteleyen Ünsal, TÜİK'in enflasyon değerlerini iktidarın belirlediğini savundu.