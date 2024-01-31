CHP\'li Uzgel, MİT Başkanı Kalın\'ın Barzani ziyaretini eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'yi ziyaretine ilişkin, "Sayın İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı içinizde ukde mi kaldı? Buna bir çekidüzen verilmesi gerekiyor. Bu doğru bir şey değil. En nihayetinde Türkiye'ye zarar verir" dedi.
CHP'li Uzgel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Uzgel, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'yi ziyaretini eleştirerek, "Dünyanın neresinde bir istihbarat başkanı, başka bir ülkeye gidip, siyasi görüşmeler yapıp ve bunları medyada yayınlıyor. Böyle bir uygulama yok, gerek de yok. Siz bir bürokratsınız. Burada bakıyoruz, Dışişleri Bakanı ortada gözükmüyor. MİT Başkanı da Dışişleri Başkanı gibi davranıyor. Sayın İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı içinizde ukde mi kaldı. Buna bir çekidüzen verilmesi gerekiyor. Bu doğru bir şey değil. En nihayetinde Türkiye'ye zarar verir" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE'YE NİCELİKSİZ İNSAN GİRİŞİ SERBEST'
Türkiye'den yurt dışına verilen göçe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uzgel, "Hem ekonomik koşullar, hem de hayat tarzı üzerinde baskılar; özellikle genç kitle hayat tarzı üzerinden, Türkiye'nin demokratikleşmesinin gerilemesi yüzünden de burada yaşamak istemiyor. Kendini nefes alamaz buluyor. Dünyada bir göç dalgası var. Bundan en çok etkilenen ülke olmayı başardınız ama bütün bu denklem kaybet kaybet şeması üzerine dayalı. Açık kapı politikası izlediniz. Türkiye'ye niceliksiz insan girişi serbest; ama en nitelikli doktor, mühendis gibi insanları da kaçırıyoruz. Bu ters denklem, uzun vadede bir milli güvenlik sorunu ve buna dair hiçbir önlemi yok. Vize meselesi çok önemli. Oysa Mart 2016 sığınmacı uzlaşmasında vize serbestisi vardı. Bunu bile bastırıp gündeme getiremiyorsunuz. Tam tersine gidiyor süreç" diye konuştu.
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, İstanbul'un Esenyurt İlçesi 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe seçildi. Bu sayıyla Esenyurt, Türkiye'nin 57 ilini nüfus bazında geride bıraktı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Crespo'dan sonra Emre Mor ile de yollarını ayırıyor. Forma şansı bulamayan futbolcu, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Emre Mor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 aylık sözleşme imzalayacak ve sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek.
İstanbul Fatih'te bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Böçkün, sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak ünlenmişti.
İki yıldır devam eden savaşta Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti. Rusya 195 askerini, Ukrayna da 207 askerini geri aldı. Geçtiğimiz haftalarda Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Politika › CHP'li Uzgel, MİT Başkanı Kalın'ın Barzani ziyaretini eleştirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?