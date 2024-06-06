CHP\'li Ceylan\'dan çok konuşulacak iddia: Generalin makam aracında terör örgütü üyeleri mi taşındı?

Politika

Suriye'de görev yapan bir tugay komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapılması gündeme bomba gibi düşmüş ve olaya karışan tuğgeneral emekliliğe sevk edilmişti. Skandalla ilgili CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, kaçırılan Suriyelilerden bazılarının terör örgütü PYD bağlantılı olup olmadığının soruşturulmasını istedi.

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerde söz alan CHP Milletvekili Ceylan, geçtiğimiz ay ortaya çıkan "TSK personelinin Şanlıurfa sınırında insan kaçakçılığı" olayında yeni bir iddia ortaya attı.

YAKALANAN KAÇAKLAR "TERÖRLE BAĞLANTILI" İDDİASI

CHP'li Ceylan, skandal sonrası 20. Zırhlı Tugayı'ndan emekliye sevk edilen tuğgeneral ile emir astsubayı ve koruması uzman çavuş hakkında konuşurken, yakalanan Suriyeli kaçakların terör örgütü PYD ile bağlantısı olduğu iddialarını dile getirdi. Ceylan emniyetin yaptığı operasyonda yakalanan kaçakların terör örgütü PYD ile bağlantılı olup olmadığını sordu.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan

"YAKALANANLARDAN BAZILARININ TERÖR ÖRGÜTÜ PYD İLE BAĞLANTILI OLDUĞU İDDİALARI DOĞRU MU?"

TBMM'deki konuşmasında Ceylan, "Olayın ortaya çıkmasını sağlayan emniyet güçlerinin yakaladığı kaçak Suriyelilerin bazılarının terör örgütü PYD ile bağlantılı olduğunun tespit edildiği yönündeki iddialar doğru mudur? Bu olayın bir daha yaşanmaması için ne önlem alınmıştır?" ifadelerini kullandı.