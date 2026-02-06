CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
06.02.2026 10:57  Güncelleme: 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP\'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
Haber Videosu

Diyarbakır Adliyesi'nde geçen yıl aralık ayında yaşanan mermi hırsızlığı olayının ardından, bu kez de Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nda benzer bir güvenlik zafiyeti yaşandığı öne sürüldü. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Diyarbakır Sur'da bir jandarma karakolu soyuluyor. Ardından karakolda görevli bir uzman çavuşu tutuklandı. Soruşturmada ortaya çıkıyor ki adli emanetteki uyuşturucu da çalınıp satılmış" dedi.

Diyarbakır Adliyesi'nde görevli bir katip memurunun adli emanet deposundan çaldığı yüzlerce kaleşnikof mermisini satmasının ardından yürütülen soruşturma sürerken, benzer bir olayın bu kez jandarma karakolunda yaşandığı iddia edildi.

Diyarbakır'daki Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana gelen olayla ilgili Meclis'te konuşan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nı soymuşlar. Olayla ilgili karakolda görevli bir uzman çavuşu tutuklamışlar. Savcılık soruşturmasında anlaşılmış ki sadece silahları çalmakla kalmamış adli emanetteki uyuşturucuyu da çalıp satmışlar. Daha önce de adliyede bir hâkim, adli emanetteki uyuşturucuları çalıp alem yaparken yakalanmıştı. Türkiye öyle bir hale geldi ki karakollarla adliyeler hırsızların en iyi müşterisi oldu. Halimiz budur AK Partililer şapkayı önlerine koysun düşünsünler" dedi.

İnan Akgün Alp, Milletvekili, Diyarbakır, Politika, Güvenlik, Aralık, Hukuk, Kars, Sur, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Herkesin başına birer polismi dikmeli ne alaka suç şahsidir duydunuz değilmi cezaevine girmiş 85 29 Yanıtla
  • ZPT ZPT ZPT ZPT:
    Bu arada uzman chpli imiş 58 45 Yanıtla
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    uydurma CHP'li olsaydı ifşa edermiydi 17 9
    Szka788304 Szka788304:
    fakir ama din eğitimi almış güzel ahlak ile yetiştirilmiş hiç bir kimse suça bulaşmaz assanız fayda etmez suç işleyen işler meyilli olan yapar bu din karşıtlığınızın sonucu ülkede ahlak bozuldu meyve verdi yeşerdi 7 11
  • Hidayet Elagöz Hidayet Elagöz:
    Venezüella ın ekonomisini kıkadık bizde aynısı olduk ..Meksika ve Kolombiya daki çeteler ve suç oranı ile dalga geçtik şimdi benzeri ile uğraşıyoruz ....bence artık norveç veya isveçteki yaşam şartları ile dalga geçip kınayalım bellimi olur belki tutar da başımıza gelir ...NOT- hastahanen büyükse sağlığın yok demektir .adliyelerin büyükse adaletin yok demektir yönetim kadron büyükse yönetilemiyorsun demektir .....NOT dediklerim beni bağlar tavsiye değildir ..... 25 6 Yanıtla
  • 06kTR99123 06kTR99123:
    çok yazık, yönetim zafiyeti, çalanı değil çaldıranı içeri atmak lazım. Adli emanetten ilçe jandarmada lojistik Astsubayı sorumludur, zimmet onda, depo anahtarı onda olması lazım, ayda bir savcı bizzat gelip heyetçe sayım yapması lazım. Uzmana deponun anahtarı muhtemelen verildi güven duygusundan, veya kapıyı kırdı çaldı. liyakatli bir müfettiş kimseden korkmadan kollamadan tarafsız soruşturma yaparsa kimler hatalı, ortaya çıkacaktır. 8 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valizli cinayette kan donduran itiraf İntihar süsü vermek istemiş Valizli cinayette kan donduran itiraf! İntihar süsü vermek istemiş
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
Sacha Boey Galatasaray için İstanbul’da Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da
Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı Görenler kilo aldı sandı, gerçek gurbetten dönünce ortaya çıktı
Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu Özcan Deniz kırgınlıkları bir kenara bıraktı: Annesi için seferber oldu
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

13:45
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
13:37
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi
Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
13:16
Pakistan’da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 kişi öldü, 169 kişi yaralı
13:09
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
"Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 14:14:09. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.