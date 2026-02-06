CHP\'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

Diyarbakır Adliyesi'nde görevli bir katip memurunun adli emanet deposundan çaldığı yüzlerce kaleşnikof mermisini satmasının ardından yürütülen soruşturma sürerken, benzer bir olayın bu kez jandarma karakolunda yaşandığı iddia edildi.

Diyarbakır'daki Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana gelen olayla ilgili Meclis'te konuşan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, "Diyarbakır Sur İlçe Jandarma Komutanlığı'nı soymuşlar. Olayla ilgili karakolda görevli bir uzman çavuşu tutuklamışlar. Savcılık soruşturmasında anlaşılmış ki sadece silahları çalmakla kalmamış adli emanetteki uyuşturucuyu da çalıp satmışlar. Daha önce de adliyede bir hâkim, adli emanetteki uyuşturucuları çalıp alem yaparken yakalanmıştı. Türkiye öyle bir hale geldi ki karakollarla adliyeler hırsızların en iyi müşterisi oldu. Halimiz budur AK Partililer şapkayı önlerine koysun düşünsünler" dedi.