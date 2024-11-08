CHP\'li vekilden Esenyurt\'taki polislere: Öcalan TBMM\'ye davet edildiğinde aklınıza şehit arkadaşlarınız gelmedi mi?

Politika

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından başlayan gerilim sürüyor. CHP'li vekillerin ve meclis üyelerinin Esenyurt'ta devam eden demokrasi nöbeti bugün de gergin anlara sahne oldu.

"BARİKATLARI TBMM'DE KURUN"

Beraberindeki partililer ile Esenyurt Belediye binasının önüne gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları Yavuzyılmaz, Esenyurt'un Türkiye'nin en büyük ilçesi olduğunu ve nüfusunun resmi kayıtlara göre yaklaşık 1 milyona ulaştığını belirterek, "Burada 662 bin seçmenin iradesi var ve Esenyurt'ta bulunan her iki seçmenden birisinin oyunu almış olan belediye başkanımız Ahmet Özer bir katakulli yapılarak, uydurma delillerle görevinden uzaklaştırıldı ve tutsak edildi." diye konuştu. Yavuzyılmaz, "Ahmet Özer ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların yalan ve asılsız olduğunu, akıl, mantık ve vicdan dışı olduğunu belirtmek için güçlü bir şekilde nöbetimize devam edeceğiz, mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Belediye binasına alınmayan CHP'liler için polislerle tartışan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Esenyurt Belediye binasına konan barikatların TBMM'ye konmasını istediğini söyledi. Yavuzyılmaz "Terörist başının İmralı'dan çıkıp Meclis'te konuşmasına engel olmak için o barikatı TBMM'de kursunlar diyorum" dedi. Yavuzyılmaz, konuşmasının ardından belediye binasına girmelerinin engellenmesinin kanunsuz olduğunu söyledi.

ARBEDE ÇIKTI

Açıklamanın ardından belediye binasına girmek isteyen partililerle polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. O anlarda bir CHP'linin "Vekile vuramazsın" dediği duyuldu.

POLİSLERE 'ÖCALAN' SORUSU: HİÇ AKLINIZA ŞEHİT POLİSLER GELMEDİ Mİ?

Yaşanan arbedenin ardından CHP'li Yavuzyılmaz tekrar polislerle konuşmak istedi. Yavuzyılmaz, polislere seslenip, "Sizin hiç içiniz acımıyor mu? Kalbinizde en ufak bir sızı olmuyor mu? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çıkıp da meclis kürsüsünde, "Teröristbaşı Öcalan İmralı'dan çıksın, gelsin meclis kürsüsünde konuşsun, umut hakkından yararlansın" dediği zaman sizin aklınıza hiç sizin verdiğiniz şehit polisler, şehit askerler gelmiyor mu? Burada gücünüzü bize karşı mı kullanıyorsunuz? O talimatları yerine getirerek. Ve sorduğumuz, ve sorduğumuz, ve sorduğumuz bir tek soruya bile görev icabı bile olsa cevap vermiyorsunuz. Bu hak bu mu? Hukuk bu mu? Ya bu mu görev yapmak?" ifadelerini kullandı.