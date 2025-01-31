CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı - Son Dakika
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Politika

CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için Çağlayan'a CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kameraları görünce biber gazından etkilenmiş gibi yaparak öksürmeye başladı. Ağbaba'nın o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

31.01.2025 12:45
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Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Ekrem İmamoğlu'na destek için gelen isimlerden biri de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu.

GAZDAN ETKİLENMİŞ GİBİ YAPTI AMA...

Çok sayıda partilinin toplandığı alanda zaman zaman polis ekipleri ile tansiyon yükseldi. O anlardan birinde CHP'li Veli Ağbaba'nın Halk TV muhabirini ve kameramanını görünce öksürmeye başlaması dikkat çekti. Abğaba'nın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Görüntüyü izleyenler "Oyunculuk kötü" demekten kendini alamadı.

CHP\'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

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Son Dakika Politika CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (53)

  • Hakan Kosar:
    devlete millete hiç bir faydaları olmadı muhtemelen bundan sonra da olmayacak, 2130 1732 Yanıtla
  • Çelikk:
    Show Peşinde Bunlar 842 666 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Fosil kalabalık gark gark gaz çıkar bunlardan ancak olan ozon tabakasına oluyor yaxık 854 492 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    hepmi kamera oynarsınız chp sanki ekoyu alıkoydular her vatandaşa olacak bir şekilde gitti ifade verdi neden bu kadar show yapıyorsunuz chp işte bu yğzden türkiyede iktidar yüzü göremiyorsunuz 662 525 Yanıtla
  • deniz beştaş:
    A haberin yavrusu 377 433 Yanıtla
  • Yaw he:
    gören de atıldı bayıldı sanacak. bir kere öksürüyor ki bu olağan da olabilir ki bu ülkede ne oyunculuklar gördü hiç biri haber olmadı yandaşlığın da şeyine su kaçırmasan mı Sondakika... 405 313 Yanıtla
  • Erkan Toptaş:
    vay be siz de mi taraflı haber yapıyorsunuz!!! 461 221 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    HAYATINIZ YALAN ABARTI VE ALGI DAN İBARET 223 246 Yanıtla
  • Apple User:
    sahtekarlıktan başka bildikleri yok. ama avanelerini çok iyi kandıroyorlar. 152 172 Yanıtla
  • Davut Cirak:
    CHP nin her işi algı her işi tiyatro. Tek dertleri masum insanları öne sürmeye sokağa dökmeye çalışıyorlar. Kendi koltuk sevdaları için 78 148 Yanıtla
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