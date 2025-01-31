Hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında Çağlayan Adliyesi'nde ifade veren Ekrem İmamoğlu'na destek için gelen isimlerden biri de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba oldu.
Çok sayıda partilinin toplandığı alanda zaman zaman polis ekipleri ile tansiyon yükseldi. O anlardan birinde CHP'li Veli Ağbaba'nın Halk TV muhabirini ve kameramanını görünce öksürmeye başlaması dikkat çekti. Abğaba'nın görüntüleri kısa sürede viral oldu. Görüntüyü izleyenler "Oyunculuk kötü" demekten kendini alamadı.
Son Dakika › Politika › CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı - Son Dakika
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