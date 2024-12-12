CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog - Son Dakika
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Politika

CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda güldüren anlar yaşandı. Konuşma yapmak üzere kürsüye gelen CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, sürenin yeniden başlatılmasını talep etti. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Aygun'a verdiği yanıt sonrası Meclis'te gülüşmeler yaşandı.

12.12.2024 13:53
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TBMM Genel Kurul 32. Birleşim 2. Oturum'da ilginç anlar yaşattı. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun ardından konuşmasını yapmak üzere CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun kürsüye geldi.

Aygun, konuşmasına başlamadan verilen süre akmaya başladı. Aygun'un TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'e dönerek "Baştan bir süre alabilir miyiz?" sorusuna Önder'in verdiği cevap Meclis'tekileri güldürdü. Sırrı Süreyya Önder ek süre talebinde bulunan Aygun'a "Abi benimle ne uğraşıyorsun? Sen konuşmana başla" dedi. Önder'in yanıtına Aygun da gülerek karşılık verdi.

CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog

Öte yandan Aygun kürsüdeki konuşmasında Kaz Dağları'ndaki ormanlara dikkat çekerken, Ergene Nehri'ndeki su kirliliğini de yanında getirdiği örnekle vekillere gösterdi.

CHP\'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog

Cumhuriyet Halk Partisi, Sırrı Süreyya Önder, İlhami Özcan Aygun, Milletvekili, Meclis Tv, Politika, Tekirdağ, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz:
    Hayat size güzel yediğin önünde yemediğin arkanda evet hayır kabul edildi kabul edilmedi meclis açıldı meclis tatile girdi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'li vekille Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren diyalog - Son Dakika
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