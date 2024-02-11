CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı için skandal sözler: Ne zaman padişahlara karı alsalar hemen Avrupa'ya sefer yapıyorlardı - Son Dakika
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Politika

CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı için skandal sözler: Ne zaman padişahlara karı alsalar hemen Avrupa'ya sefer yapıyorlardı

CHP'li Yılmaz Büyükerşen, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'nin mitinginde Osmanlı için skandal sözler sarf etti. Osmanlı'nın beyaz tenli kadınlar için Avrupa'ya sefer düzenlediğini iddia eden Büyükerşen, ''Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye.'' ifadelerini kullandı.

11.02.2024 20:40  Güncelleme: 20:45
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CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Osmanlı için skandal açıklamalar yaptı. Osmanlı'nın beyaz tenli kadınlar için Avrupa'ya sefer düzenlediğini öne süren Büyükerşen, "Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye." dedi.

BÜYÜKERŞEN'DEN OSMANLI İÇİN SKANDAL SÖZLER

CHP'nin 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlerde yeniden aday göstermediği Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partisinin Eskişehir adayı Ayşe Ünlüce'nin seçim mitingine katıldı. CHP'li Yılmaz Büyükerşen mitingde yaptığı konuşmada, Osmanlı ile ilgili skandal sözler sarf etti.

CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı için skandal sözler: Ne zaman padişahlara karı alsalar hemen Avrupa'ya sefer yapıyorlardı
Yılmaz Büyükerşen

"BEYAZ TENLİ KARILAR İÇİN AVRUPA'YA SEFER DÜZENLİYORLARDI"

Osmanlı'nın Avrupa'ya beyaz tenli kadınlar için sefer düzenlediğini söyleyen Büyükerşen, akılalmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şu zaman zaman övündüğümüz Osmanlı var ya. Hani bize kul diyen. Halka kul diyen bir Osmanlı ailesi. Baktığınız zaman aileye, bütün padişahların kadınları yabancı. Hep beyaz tenli, mavi gözlü. Ben takılıyorum bazen arkadaşlara. Tarihle alay etmiyorum ama yanlış anlamayın. Ne zaman şehzadelerden birine hanım alacaklar veya padişahlardan hangisinin karısı öldü, yeni bir karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye."

CHP\'li Yılmaz Büyükerşen\'den Osmanlı için skandal sözler: Ne zaman padişahlara karı alsalar hemen Avrupa\'ya sefer yapıyorlardı

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    Yorumlar (7)

  • Mehmet Emin Güneş: kuyruk acınız nedir bilinmez ama Sağlam acınız var belli. 398 78 Yanıtla
  • Necati Kaya: Dogru soylemiş. Mesela son padisahın milliyeti nedir bilen varmı? 88 352 Yanıtla
  • Sadoca Sadoca: Buda bunamış ne dediğini bilmiyor 221 46 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Özgür Özel haklıymış 127 38 Yanıtla
  • Ertan Akar: Senin nesil nereye dayanıyor 80 18
  • Hüseyin Uğur Küçükoğlu: Bu kafalarla anca bu kadar!!! 76 11 Yanıtla
  • Kaan Kaan: Sen hangi Millettensin Necati 58 11

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Son Dakika Politika CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı için skandal sözler: Ne zaman padişahlara karı alsalar hemen Avrupa'ya sefer yapıyorlardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Yılmaz Büyükerşen'den Osmanlı için skandal sözler: Ne zaman padişahlara karı alsalar hemen Avrupa'ya sefer yapıyorlardı - Son Dakika
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