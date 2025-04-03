CHP'li Yücel ve Bakan, trafik kazası geçirdi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Ankara'da trafik kazası geçirdi. Yücel ve Bakan, kazayı yara almadan atlattı.

CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, dün akşam uçakla İzmir'den Ankara'ya geldi. Yücel ve Bakan, Esenboğa Havalimanı'ndan evlerine gitmek için aynı otomobille yola çıktı. Yücel ve Bakan'ın içinde bulunduğu otomobil, olumsuz hava koşulları nedeniyle Çevre Yolu'nda şoförün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Şoförle birlikte Yücel ve Bakan, kazayı yara almadan atlattı.