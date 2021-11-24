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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meydanlara inme çağrısı yapıyor! İlk miting Mersin'de - Son Dakika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meydanlara inme çağrısı yapıyor! İlk miting Mersin'de

24.11.2021 18:18

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik ağır eleştiriler yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milletin sesini dinlemek için meydanlara ineceğini söyledi. Bir süredir erken seçim çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımında "Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, 'Haydi Meydana' diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de" ifadelerine yer verdi.

Döviz kurundaki hareketliliğin ardından muhalefet liderlerinden ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir süredir erken seçim çağrısında bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda şimdiden meydanlara ineceğini duyururken ilk mitingin Mersin'de olacağını söyledi.

"MUTFAKLARIMIZDA BÜYÜK BİR YANGIN VAR"

Kılıçdaroğlu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kifayetsiz Erdoğan'ın iktisadi temellerden tamamen uzak ekonomi yönetimi, liyakatsiz bürokratlar ile birleşince, ülke kaosa sürüklendi. Türk Lirası serbest düşüşe geçti. Mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Marketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımız satacak mal bulamıyor.

"İLK MİTİNGİMİZ MERSİN'DE"

Şahıs ve şürekâsı açık ve net söylüyorlar: "Ülkeyi o kadar fakirleştireceğiz ki, yurt dışından gelenler çok ucuza insanımızın emeğini sömürebilecek." Ülkenin geleceği ile ilgili tek vaatleri sömürülmenizdir. Satacak bir şey kalmayınca, fakirliğimizi satmaya karar verdiler.

Ey Şahıs, ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı, bellidir ki sizde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, "Haydi Meydana" diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de!"

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımları;

CHP lideri Kılıçdaroğlu meydanlara iniyor! İlk miting Mersin'de
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meydanlara inme çağrısı yapıyor! İlk miting Mersin'de

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meydanlara inme çağrısı yapıyor! İlk miting Mersin'de - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu meydanlara inme çağrısı yapıyor! İlk miting Mersin'de - Son Dakika
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