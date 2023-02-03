Kemal Kılıçdaroğlu'nun BAYKAR sorusuna cevabı net oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu. Kılıçdaroğlu'na İHA ve SİHA üreticisi BAYKAR'la ilgili düşünceleri de soruldu.

"NİYE YOK EDEYİM SAVUNMA SANAYİİNİ"

Kılıçdaroğlu, bu soruya " İkitelli'de fabrika açtığında ilk ben gittim, babasıyla görüştüm. Neden bu yatırımları yok etmek isteyeyim? Niye yok edeyim savunma sanayiini! Tank-palet fabrikasını kime verdiler? O fabrikayı şanlı Türk ordusuna verilmesini savunan kim?" yanıtını verdi.

BABACAN'IN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, bir televizyon programında İHA ve SİHA üreticisi Baykar şirketiyle ilgili "Devletin hemen hemen bütün imkanları, bütün o yardımlar, devletin bütçesinden doğrudan aktarılan kaynaklar, Baykar'a veriliyor. Bu proje 'Kutsal, dokunulmaz' hale getirildi. Kusura bakmayın, dokunacağız tabi ki." sözleri tartışma yaratmıştı. Babacan'a hükümet kanadından ve bazı muhalif partilerden tepki gelmişti.

BAYRAKTAR'DAN BABACAN'A: BUNA İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ

Babacan'ın bu açıklamalarına, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise "Buna izin vermedik, vermeyeceğiz" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu mesajı paylaştı: "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız."