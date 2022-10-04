Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Başörtüsüyle ilgili yasayı desteklerse teşekkür edeceğim - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Başörtüsüyle ilgili yasayı desteklerse teşekkür edeceğim

04.10.2022 11:13

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz" açıklamasına destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Desteklerlerse Sayın Erdoğan'a da teşekkür tweeti atacağım. Yeter ki şu yaralar kapansın" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün öğle saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Bu akşam saat 21.00'de burada buluşalım. Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de… CHP bu sınavın üstesinden de hakkıyla gelecektir!" diyerek yeni bir video paylaşacağını duyurdu.

"BU YARALARI KAPATMAYA KARARLIYIM"

Saatler 21.00'i gösterdiğinde Kılıçdaroğlu söz konusu videoyu, "Bazı şeyler yürek ister, o yürek benim yol arkadaşlarımda var!" notuyla paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım iyi akşamlar. Önemli bir konuyla ilgili sizi evime davet etmek istedim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Biliyorsunuz uzun süredir ülkenin yaralarını kapatmaktan ve artık geleceğe güvenle bakmaktan bahsediyorum. Çok açık yaralar var ve bu yaralar bizi hep geçmişe tutsak ediyor. İktidar olduğumuzda devletin atacağı adımları şimdiden anlatmaya çalışıyorum. Helalleşme aslında tam da bu. Halkımız birbirine düşürülmekten yorgun düştü. Kutuplaştırdılar, ayrıştırdılar, kamplaştırdılar, adeta düşmanlaştırdılar. Oysa devlet yaraları kapatacak ki millet olarak dünyayla rekabete odaklanalım, büyüyelim, gelişelim. Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek ve ülkenin rekabet gücünü artıracak. Her adım huzurlu, refah içinde büyüyen bir Türkiye demek. Onun için ben ucu nereye varacaksa varsın bu yaraları kapatmaya kararlıyım.

"KANUN TEKLİFİMİZİ TBMM'YE SUNACAĞIZ"

Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız. CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Sarayın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye'nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye'nin çok kanayan yaralarını kapatma konusunda da. Biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok. Ve sevgili halkım bu zor ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum. İyi akşamlar."

"DESTEKLERDE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtü' çıkışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu açıklamanın çok önemli bir adım olduğunu belirten Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye çağrıda bulundu. Davutoğlu, "AK Parti ve başta sayın Erdoğan bu çağrıda samimiyse önce dün yapılan çağrıya teşekkür edip, kabul ediyoruz deyip başörtü özgürlüğünü tümüyle sağlayacak yeni bir teklifin gelmesine destek versinler. Desteklerlerse sayın Erdoğan'a da teşekkür tweeti atacağım. Yeter ki şu yaralar kapansın." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Başörtüsüyle ilgili yasayı desteklerse teşekkür edeceğim - Son Dakika


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