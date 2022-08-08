Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi - Son Dakika
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Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

08.08.2022 12:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde 400-500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddialarını yalanladı. Ellerindeki seçmen bilgilerinin YSK'nın bile elinde olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "İlk defa oy kullanacak seçmenleri adreslerine kadar biliyoruz. Dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz. Şu anda öyle bir tehlike görünmüyor." şeklinde konuştu. Ümit Özdağ ise, Kılıçdaroğlu'nun bu ifadelerine karşı sert sözler sarf etti.

Son dönemde sığınmacılar konusu Türkiye gündeminden düşmek bilmiyor. Seçimlere kısa bir süre kala yabancı uyruklu kaç kişinin oy kullanacağı siyasette tartışma konusu olmaya devam ediyor. Konu hakkında iddialı sözler sarf eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kaç kişinin oy kullanacaklarını belirterek, kamuoyunda bahsedilen rakamların gerçek olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine mültecilere yönelik sert çıkışlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi.

"KİMLERE VATANDAŞLIK VERİLDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Sözcü'den Ruhat Mengi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, "Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurulu'nun elinde de yok, her bir seçmeni, ilk kez sandığa gidip oy kullanacak seçmenleri de biliyoruz, evlerini, adreslerini de biliyoruz, doğum yerlerine de bakıyoruz. Suriye doğumlu, Afganistan doğumlu, hepsine bakıyoruz, dolayısıyla kimlere vatandaşlık verildiğini de oradan çıkarabiliyoruz." açıklamasında bulundu.

"400-500 BİN KİŞİ GİBİ YÜKSEK BİR RAKAM YOK"

Şu anda tehlikeli bir durum olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Veriler var, kaç yabancının oy kullanacağını biliyoruz, 400-500 bin kişi gibi yüksek bir rakam yok, öyle bir rakam geldiğinde onu hemen kamuoyuyla paylaşırız zaten. O konuda çok duyarlıyız" dedi.

ÖZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine Ümit Özdağ'dan tepki geldi. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Özdağ, "Kirli referandum gecesi YSK önüne gelmeyen, CHP milletvekili Atilla Kart'ın iptal davası açmasını engelleyen Kılıçdaroğlu şimdi milyonlarca yabancının oy kullanacağı 2023 seçimleri öncesinde olası kirli sonucu meşrulaştırıyor. Nereden biliyorsun Kemal bey sayıyı. Soylu mu söyledi?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanladı, Özdağ'dan sert tepki geldi
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