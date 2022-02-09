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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Başörtüsü bir kazanımdır, bu kazanımı büyütmeliyiz! - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Başörtüsü bir kazanımdır, bu kazanımı büyütmeliyiz!

09.02.2022 08:17

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nda muhafazakar partilerin olduğunu belirterek "Başörtüsünde geri adım atmayacağız, bu bir kazanımdır" dedi.

TV 5'de yayınlanan Kulis Ankara programının bu haftaki konuğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, seçmenin Millet İttifakı iktidarında kazanımlarını kaybetmeyeceğini belirtti.

"KAZANIMLARI BÜYÜTMELİYİZ"

Başörtüsü ile ilgili de değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "Kimse şunu düşünmemeli: Efendim bir kazanımım vardı acaba elimden gidecek mi? Örneğin; Başörtüsü olayı. Hayır efendim niye olsun. Başörtüsü ister sokakta, ister bir kamu kurumunda, ister başka bir yerde rahatlıkla var. Buradan niye geri adım atalım. Kazanımdır bu. Kazanımı büyütmeliyiz." dedi.

"ZATEN MUHAFAZAKAR PARTİLER VAR İTTİFAKIN İÇİNDE"

CHP lideri sözlerine şöyle devam etti: "Bu konuda kimsenin en ufak bir tereddüt duymasını istemem. Zaten tereddüte gerek de yok. Çünkü zaten orada muhafazakar partiler var ittifakın içinde. 6 partinin varlığı bu açıdan değerlidir. İyi Parti, DP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nin olması bu açıdan son derece değerlidir. Ve hepimiz elde ettiğimiz kazanımları büyütmemiz lazım."

YORUMLAR (1)
  • Isa Karatoprak: Bana hiç samimi gelmiyor Abdullah Gül'ün eşi başörtülü diye cumhur başkanlığı seçiminde engel çıkaran siz baş örtülü hanımefendi var diye bütün resepsiyonları boykot eden siz nasıl güvenelim size ortaklarımızın da sizden geri kalır yanı yok Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, baş örtüsü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu: Başörtüsü bir kazanımdır, bu kazanımı büyütmeliyiz! - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Başörtüsü bir kazanımdır, bu kazanımı büyütmeliyiz! - Son Dakika
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