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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım" - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım"

06.01.2022 13:31

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım. Bütün emeklilerin, 'eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan, kusura bakma, ben de sana oyumu vermeyeceğim' demesi lazım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği'ni ziyaret etti. Heyetler baş başa görüştükten sonra ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilerin bir araya gelerek haklarını araması gerektiğini söyledi.

Emeklilere birlik olmaları gerektiğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben buradan yaklaşık 10 milyon emekliye seslenmek isterim. Size neden beklenen zam verilmedi? Nedeni şu; 'Biz emekliye zam vermesek bile nasılsa emekli bize oy verecek.' Temel mantıkları bu. Çünkü ben emeklilere 2 maaş ikramiye verilsin dediğim zaman, bir grup emekli postaneden ban telgraf çekti. 'Bizim maaşımız yetiyor, iki maaşa ihtiyacımız yok' diye. O telgraf ve o düşünce bunların belleklerinde yer etmiş. 'Nasıl olsa hiç para vermesek de emekli bize oy verir' diye. Şimdi bütün emeklilerden ricam; Geçinemiyorsanız, şikayet ediyorsanız, torununuza harçlık veremiyorsanız, kahveye oturup çay içemiyorsanız hesabını sormak demokratik yollarla sormak sizin göreviniz. Eğer sosyal bir devlette yaşıyorsanız ve bu devletin 'Demokratik, Laik, Sosyal, Hukuk Devletidir' diye bir tanımı Anayasada yer almışsa sizin kendi hak ve hukukunuzu demokratik yollarla armanız gerekiyor. Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım. Bütün emeklilerin, 'eğer sen bana hak ettiğim aylığı vermiyorsan, kusura bakma bende sana oyumu vermeyeceğim' demesi lazım. Bunu dediğiniz zaman siyasi iktidar kim olursa olsun, sizin sözünüzü dinlemek zorunda kalırlar" diye konuştu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Emekli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu: 'Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu: "Bütün emeklilerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi lazım" - Son Dakika
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