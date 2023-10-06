CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaevinden tahliye edilen TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı ziyaret etti.

"BU ÜLKENİN AYDINLARI CEZALANDIRILIYOR"

Kılıçdaroğlu, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Düşünce özgürlüğü kadar değerli bir şey yoktur. İnsanların kendi düşüncelerini özgürce ifade ettikleri bir toplumda demokrasi ancak büyük, yeşerir. Dolayısıyla o ülkeye huzur gelmiş olur. Farklı düşüncelere tahammül etmek ise siyaset kurumunun temel görevlerinden birisidir. Ama maalesef otoriter bir yönetim ve rejimde yaşadığımız için demokratik söylemler bazılarını rahatsız ediyor. Zaten bizler veya sizler de, ülkesini düşünen sağduyulu aydınlar onlar rahatsız olsunlar diye konuşuyorlar. Bunun doğal olarak bir bedeli oluyor. Doğal olarak diyorum aslında olmaması gerekiyor. Ama bu rejimlerde karşımıza çıkıyor. Bu ülkenin aydınları, bu ülkenin yazarları, çizerleri, sanatçıları, bir şekliyle cezalandırılıyor. Kendi düşündükleri dünyaya hizmet etmedikleri için. Oysa aydınlar toplumu aydınlatan, toplumun öncüleridir. Dolayısıyla onların düşüncelerine her zaman her ortamda saygı duymak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"AYDINLAR BEDEL ÖDEDİKÇE YÜCELİR"

"Hapse giren ilk aydın, gazeteci siz değilsiniz." ifadelerini kullanan "Ama bu gidiş böyle devam ederse sonuncusu da siz olmayacaksınız. O nedenle aydınlar bedel öder. Ödedikleri bedel aslında onların bir anlamda kendi özgeçmişlerinin birer altın madalyasıdır. Öyle bakmak gerekiyor. Aydınlar bedel ödedikçe yücelir, büyürler. Toplum onları bir şekilde kucaklar. Bir anlamda milyonların sesini dillendiren kişi olur. Siz de onlardan birisiniz. Televizyonunuz demokrasiyi savunuyor." dedi.