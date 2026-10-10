CHP lideri Kılıçdaroğlu İdil'de çerçeve yasayı destekleyip barış mesajı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu zengin coğrafyada herkesin özgürce yaşayabileceği bir atmosferin olmasını istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, İdil ilçesinin Pınarbaşı köyünde düzenlenen "Gökyüzü Sofrası" programında, bu topraklardaki doğayı, insanları ve çocukları sevdiklerini, huzur içinde yaşamak istediklerini söyledi.

Görüşleri, kimlikleri, inançları farklı olsa da herkesin insan olduğunu ve birbirini sevmek zorunda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İlla kavga edeceğiz diye değil düşüncelerimizi özgürce de ifade edebilmeliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da geçmişte hatalarımız, eksiğimiz, yanlışımız olabilir. Ama artık oturup barışma, helalleşme, kucaklaşma zamanı." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kavgaların ötesine geçmenin yolunun demokrasiden geçtiğini ifade ederek şöyle dedi:

"Demokrasi ne kadar güçlü olursa, o kadar daha iyi olur. Bu zengin coğrafyada herkesin özgürce yaşayabileceği bir atmosferin olmasını istiyoruz. Süreci yakından takip ediyoruz. Bu sürecin barışla sonuçlanmasını, artık kavganın olmamasını, barışın olmasını hepimiz istiyoruz. Daha çerçeve yasa parlamentoya gelmeden önce önemine değindim ve destekleyeceğimizi söyledim. Bundan sonraki süreçte de destekleyeceğiz. Çerçeve yasanın gereği yerine getirilir ve toplumda barış sağlanır."

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, daha sonra Cizre ilçesine geçerek ziyaretlerde bulundu.