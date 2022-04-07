CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu

07.04.2022 11:53

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara'da bir konut inşaatında çalışan işçilerin iftar sofrasına konuk oldu. İftarı beklerken işçilerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerin sorunlarını dinleyerek iktidara geldikleri zaman ne gibi çözümler getireceklerini anlattı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu Sanayide planlı büyüme şart Sanayide planlı büyüme şart Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, konut, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin iftar sofrasına konuk oldu - Son Dakika


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