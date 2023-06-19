CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kenan Nuhut'un Vefatı Sonrası Taziye Mesajı Yayınladı - Son Dakika
Üye Girişi
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kenan Nuhut'un Vefatı Sonrası Taziye Mesajı Yayınladı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kenan Nuhut'un Vefatı Sonrası Taziye Mesajı Yayınladı

19.06.2023 18:36

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut'un vefatı üzerine sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Ancak takipçileri, Kılıçdaroğlu'nun istifa çağrılarına maruz kaldığı dönemde paylaşımının altına 'Allah rahmet eylesin ama artık istifa et' şeklinde yorumlar yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut'un vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Takipçileri Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının altına "Allah rahmet eylesin ama artık istifa et" şeklinde yorumlar yaptı.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Kılıçdaroğlu mesajında "Yol arkadaşımız, Spor Kurulu Başkanımız Kenan Nuhut'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kenan Nuhut'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağolsun!" ifadelerine yer verdi.

"ALLAH RAHMET EYLESİN AMA ARTIK İSTİFA ET"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra istifa çağrılarının hedefi olan Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının altına da çok sayıda sosyal medya kullanıcısı "Allah rahmet eylesin ama artık istifa et" şeklinde yorumlar yaptı.

YORUMLAR
500

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kenan Nuhut'un Vefatı Sonrası Taziye Mesajı Yayınladı - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Attan düşerek komalık olmuştu! PSG'nin yıldız futbolcusunun sağlık durumuna ilişkin yeni gelişme
17:52 Attan düşüp komalık olmuştu! PSG'nin yıldızından haber var
17:53 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısında rakam belirlenebilir
17:49 AK Parti Sözcüsü Çelik: Asgari ücret tespit komisyonunun üçüncü toplantısında rakam belirlenebilir
17:37 Kurban pazarında utanç verici olay! Büyükbaş hayvana zorla içki içirdi
17:32 Kurban pazarındaki skandal görüntü için açıklama: Şişedeki alkol değil ilaç
17:22 TKP, Merkez Bankası önünde eylem düzenledi! 20 parti üyesi gözaltına alındı
17:18 TKP'lilerden Merkez Bankası önünde eylem! 20 parti üyesi gözaltına alındı
17:07 Belçika, 6 milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek
16:59 Belçika 6 milyon doz Kovid-19 aşısını imha edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 18:57:08. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kenan Nuhut'un Vefatı Sonrası Taziye Mesajı Yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement