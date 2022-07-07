CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat mağduru Sultan Kara'ya ziyaret - Son Dakika
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat mağduru Sultan Kara'ya ziyaret

07.07.2022 14:01

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat mağduru Sultan Kara'ya ziyaret Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta 'başörtüsü yasağı' öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara'yı evinde ziyaret etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat mağduru Sultan Kara'ya ziyaret

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta 'başörtüsü yasağı' öğretmenlik mesleğinden atılan Sultan Kara'yı evinde ziyaret etti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi, Ankara Ulubey İlköğretim Okulu'nda görev yaparken 28 Şubat 1997 yılında görevli olduğu dönemde 'başörtüsü yasağı' nedeniyle okuldan uzaklaştırılan Suat Kara ve ailesine, bugün Ankara'daki evinde 'Helalleşme' ziyaretinde bulundu. Yaklaşık bir saat süren görüşmede, 16 ay görev yapan Suat Kara'nın 28 Şubat sürecinde yaşadığı mağduriyet ve görevinden uzaklaştırılma sürecinin ele alındığı öğrenildi. Görüşmeden sonra evin önünde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, gergin bir toplumdan birbirini anlayan ve kucaklayan bir topluma dönüşme isteğini vurgulayarak, "Bunun da öncülüğünü yapmak gerekiyor. Çaba harcamak gerekiyor. Geçmişteki yaraları bir şekilde telafi etmek gerekiyor. İnsanlar, mağdur edildi. Mağduriyetleri dolayısıyla bizim helalleşmemiz ve onların mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Bugün eşim, Selvi hanımla birlikte bir sabah kahvaltısındaydık. Bir öğretmenimizin sabah kahvaltısındaydık. Önce bizi kabul ettikleri için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Öğretmenimiz, 28 Şubat mağduru bir öğretmen. 16 ay öğretmenlik yapabilmiş ancak" dedi.

"Devletin haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım"

Görüşmede Suat Kara'nın birinci sınıftaki çocuklara verdiği önemin ve değerin konuşulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Onlara nasıl kucak açtığını bir şekliyle ifade etti. 7 Müfettişin kendisini nasıl sorguladığını ve sonra görevine son verildiğini, çantasını alarak sınıftan ayrıldığı zaman çocuklara en azından kendisine yapılanları hissettirmemek için özel çaba harcadığını bir şekliyle ifade etti. Devletin yapılan bu haksızlıklar dolayısıyla, haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lazım. Bir hata yaptık, bu hatanın telafi edilmesi lazım. Sıradan bir hata değil, insanların hayatlarıyla, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lazım. Bunun için de bizim, toplumun, herkesin öncülük etmesi lazım. Medyanın öncülük etmesi lazım. Geçmişte yaşananların tekrarlanmaması için hepimizin bir şekliyle mücadele etmesi gerekiyor. Bu meseleyi sistematik bir yolla çözmemiz gerekiyor. Güncel, günlük politikalarla değil sistematik bir yolla çözmemiz gerekiyor. Kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor. Bu sorunu kalıcı olarak çözdüğünüz andan itibaren zaten devlet olarak o insanlarla helalleşmiş olursunuz" değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan 28 Şubat mağduru Sultan Kara'ya ziyaret - Son Dakika

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