Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyareti öncesi ortaya atılan "provokasyon" iddiasına yanıt Savcı Sayan'dan geldi: Çay içmeye bekleriz - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyareti öncesi ortaya atılan "provokasyon" iddiasına yanıt Savcı Sayan'dan geldi: Çay içmeye bekleriz

28.07.2022 15:39
Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyareti öncesi ortaya atılan "provokasyon" iddiasına yanıt Savcı Sayan'dan geldi: Çay içmeye bekleriz

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bugünkü Ağrı ziyareti öncesi Ağrı Gençlik Kolları'ndan dikkat çeken bir "provokasyon" iddiası geldi. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlarla sokakta yürüdüğü görüntüleri işaret ederek "Bugün gerçekleşecek provokatif eylemlerden Sayan sorumludur" ifadesini kullanan CHP Gençlik Kolları'nın iddiasına yanıt ise gecikmedi. Savcı Sayan, "Kılıçdaroğlu bugün İlimizde olacakmış. Vakitleri olursa çay içmeye bekleriz. Ağrı misafirperverdir" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ağrı'da iş dünyasıyla buluşarak, tarihi yerlerde esnaf ziyaretleri yapacak. Program kapsamında ilk olarak Doğubeyazıt'ta bulunan Ahmed-i Hani Türbesi'ni ziyaret edecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra iş dünyası ile bir toplantı gerçekleştirdikten sonra akşam saat 17.30 sıralarında ise Ağrı Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

CHP GENÇLİK KOLLARI'NDAN "PROVOKASYON" İDDİASI

Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyaretine saatler kala yaşanan bir gelişme ise dikkat çekti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlarla kalabalık bir grup içinde sokakta yürüdüğü anlara dair video sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, görüntüleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gözdağı olarak yorumlayan CHP Ağrı Gençlik Kolları "Bugün Genel Başkanımız saat 17.00'de Ağrı'da olacaktır. Bugün gerçekleşecek provakatif tüm eylemlerden Savcı Sayan sorumludur, tüm kamuoyunun bilgisine" paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyareti öncesi ortaya atılan 'provokasyon' iddiasına yanıt Savcı Sayan'dan geldi: Çay içmeye bekleriz

SAVCI SAYAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA ÇAY DAVETİ

CHP Gençlik Kolları'nın paylaşımı ortamın bir anda gerilmesine neden olurken, yaşanan gelişme sonrası AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tansiyonu düşüren bir "çay daveti"nde bulundu. Sayan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu bugün İlimizde olacakmış. Vakitleri olursa çay içmeye bekleriz… Ağrı misafirperverdir…" diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyareti öncesi ortaya atılan 'provokasyon' iddiasına yanıt Savcı Sayan'dan geldi: Çay içmeye bekleriz
YORUMLAR
500
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu Başkan Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na çay daveti Başkan Sayan'dan Kılıçdaroğlu'na çay daveti

Kemal Kılıçdaroğlu, Savcı Sayan, Ağrı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyareti öncesi ortaya atılan 'provokasyon' iddiasına yanıt Savcı Sayan'dan geldi: Çay içmeye bekleriz - Son Dakika


Son Dakika
15:17 Aşırı sıcaktan bitkin düşen leylekler tedavi altına alındı
15:11 Ukrayna sözcüsü, gol yedikten sonra "Vladimir Putin" tezahüratı yapan Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi
14:55 Nurgül Yeşilçay bikinili halini paylaştı: Çok sıcak
14:51 Türk-İş üyeleri, Nakliyat-İş üyesi işçilerinin bıraktığı siyah çelenk sonrası el hareketi yapıp küfretti
14:26 Milli voleybolcu Saliha Şahin, Zehra Güneş ile kıyaslanıyor
14:22 Samsunlu genç feci halde bulundu! Anten kablosu ile kendini asmış
14:22 Herkesin merak ettiği o soru Merkez Bankası Başkanı'na soruldu: Herkes faiz artırırken biz neden indiriyoruz?
14:16 Antalya'da şortunu çıkartıp süs havuzuna giren genç kız polisi alarma geçirdi
13:51 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın uzun namlulu silahlı kişilerle yürüdüğü video gündeme oturdu
13:49 "Dünyayla Benim Aramda" dizisinin fragmanı yayınlandı! Başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un öpüşme sahneleri dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 15:39:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun Ağrı ziyareti öncesi ortaya atılan "provokasyon" iddiasına yanıt Savcı Sayan'dan geldi: Çay içmeye bekleriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement